Aide sociale à l’enfance : cette entreprise privée qui accueillait des enfants sans aucune autorisation

Protection de l'enfance

Publié le 30/01/2023 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Début décembre, le conseil départemental d’Eure-et-Loir a contrôlé et fermé en urgence une entreprise qui accueillait sans autorisation sur son territoire des enfants placés issus d’autres départements. Dont celui de la Nièvre, qui s’explique sur ce placement.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’affaire fait froid dans le dos. Le conseil départemental d’Eure-et-Loir a découvert qu’une entreprise privée, « IASS Motema », implantée sur son territoire, prenait en charge sans autorisation une vingtaine d’enfants protégés, placés par l’aide sociale à l’enfance de la Nièvre, de la Gironde, de Loire-Atlantique et des Deux-Sèvres. « Aucun enfant de notre département n’était placé dans cette société dont nous ignorions l’existence », précise Chantal Marchand, DGA Solidarités d’Eure-et-Loir.

Alerté par « quatre informations préoccupantes provenant des services hospitaliers, de l’éducation nationale, et de la police suite à des fugues », le conseil départemental et la préfecture d’Eure-et-Loir ont diligenté le 30 novembre une mission d’inspection coordonnée. « Les graves manquements et ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite