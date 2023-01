Sécurité civile

Financement des Sdis : un rapport prône le dégel des contributions communales

Publié le 30/01/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts finances, Actu experts prévention sécurité, France

L'Inspection générale de l'administration vient de rendre public son rapport sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Très attendu par Gerald Darmanin, le rapport recommande une augmentation des moyens à travers le dégel des contributions communales, la plus forte participation des intercommunalités et la création par l'Etat d’un « fonds d’intervention pour les Sdis » grâce à la dynamique de la taxe sur les assurances.

