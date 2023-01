Des ressources dédiées au développement culturel en milieu rural

Politiques culturelles

Publié le 30/01/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

L’Ufisc (Union fédérale d’intervention des structures culturelles) a créé, fin janvier, un site pour soutenir les dynamiques culturelles à l’œuvre dans les territoires ruraux. L’objectif des promoteurs de cette initiative est de centraliser l’information et le partage d’expériences sur cette problématique.

Les territoires ruraux sont « protéiformes », en pleine mutation et engagés dans un processus de revitalisation socioéconomique et culturelle. Tel est le constat de départ de l’Ufisc (Union fédérale d’intervention des structures culturelles), qui l’a conduite à ouvrir le site de ressources dédiées au développement culturel en milieu rural Culture et ruralité.

Outre les éléments récents de contexte (l’attractivité des territoires ruraux relancée par la crise sanitaire, le plan de relance…), l’Ufisc rappelle que 40 % des 350 000 associations culturelles recensées par le centre de ressources Opale sont implantées en milieu rural ou péri-urbain.

« Communauté apprenante » en matière de développement culturel

Le site Culture et ruralité met en ligne des ouvrages en accès libre, des documents ressources à télécharger (outils de recherche d’aides, guides sur la mise en œuvre de projets, retours d’expérience, etc.). Il donne aussi accès à des annuaires et tient un agenda de rencontres et de formations. Les ressources proviennent de multiples acteurs du secteur (Foyers ruraux, ANCT , Avise, RTES etc.). Le tout dans une logique de centralisation de l’information.

Enfin, le site propose de constituer une « communauté apprenante » autour de porteurs de projets, de personnes ressources, de collectivités territoriales, de réseaux et autres collectifs locaux. Objectif : « favoriser l’interconnaissance, le partage de pratiques et le transfert de savoir-faire entre pairs. »