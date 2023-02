ESSMS : transparence financière et contrôle au menu 2023

Juridique

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 renforce le contrôle des ESSMS et les sanctions prononcées dans le cadre de ces contrôles.

En réaction au scandale Orpéa et après, d’une part le plan de contrôle sur deux ans des 7 500 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du territoire, initié par les agences régionales de santé (ARS) (1 400 contrôles en 2022 selon le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées Jean-Christophe Combe), et d’autre part le décret du 28 avril 2022, complété par l’arrêté du 13 décembre 2022, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 enfonce le clou pour apporter davantage de transparence financière dans la gestion non seulement des Ehpad mais de l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Des décrets d’application devront toutefois paraître au cours du premier trimestre 2023 pour que les mesures puissent s’appliquer. En jeu, la bonne utilisation des fonds publics.

Qui signe le CPOM ?

Sur la sellette, les groupes privés multi-gestionnaires d’établissements. Jusqu’à présent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom) pouvait être signé, au niveau du siège, par la personne morale contrôlant le gestionnaire de l’établissement, en l’occurrence par le responsable du groupe auquel l’établissement appartient. Un mauvais point puisque le gestionnaire n’est alors pas en contact direct avec son autorité de tutelle et n’a connaissance des moyens qui lui sont octroyés qu’à la toute fin du processus de signature.

Avec les dispositions entrées en vigueur (art. 62, I, 1a), les autorités de tarification et de contrôle (ATC), c’est-à-dire le président du conseil départemental ou le directeur général de l’agence régionale de santé, pourront ou non décider de conclure le Cpom avec la personne morale qui contrôle, au sens du code de commerce, la personne gestionnaire de l’établissement, pour le compte de cette dernière.

En outre, afin d’assurer le financement direct de ces structures, le président du conseil départemental ou le directeur général de l’agence régionale de santé pourra s’opposer au versement à un groupe non directement gestionnaire d’un ESMS des financements publics prévus par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Que deviennent les excédents ?

Sans remettre en cause le principe de la libre affectation des résultats d’une société privée, la gestion des excédents est un peu réglementée. Les ATC peuvent, à l’occasion du renouvellement d’un contrat, agir sur l’affectation des excédents qui ne correspondraient pas à un besoin objectif des établissements et services.

Ainsi, au terme de la durée du Cpom , la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans leur budget et non justifiés par leurs conditions d’exploitation pourront venir diminuer la subvention publique lors de la tarification de l’établissement ou du service. Un décret viendra préciser le plafond de ces reports et réserves, en fonction des résultats (art. 62, I, 1°b, 2°).

Un nouvel article du code de l’action sociale et des familles (art. L.313-13-3) prévoit en outre qu’un décret viendra fixer les règles de comptabilité analytique en vue de retracer l’utilisation des dotations publiques par un ESMS ou son organisme gestionnaire et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé. Les sommes ainsi attribuées devraient ainsi pouvoir être suivies établissement par établissement ou service par service (art.62, I, 4°). Cette comptabilité analytique devra être sécurisée.

Qui contrôle et comment ?

Le périmètre de contrôle des ESSMS est élargi. Les autorités de contrôle et de tarification ( ARS et conseil départemental), l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’inspection générale des finances (IGF) pourront contrôler les comptes des établissements et services à proprement parler, mais aussi ceux des gestionnaires et des groupes qui les contrôlent directement ou indirectement, seul ou conjointement avec une autre personne morale. L’ IGAS et l’ IGF pourront contrôler en outre les autres personnes morales qui fournissent des biens et services (art. 62, I, 3°).

La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes voient leurs compétences étendues. Elles pourront contrôler les ESSMS, les personnes morales des groupes auxquels ils appartiennent ainsi que la globalité des produits et charges de ces établissements et services, notamment la section hébergement (art. 62, II).

En cas de défaut de communication des documents et informations, notamment de nature comptable ou financière, ou de non-respect des injonctions relatives à des mesures de réorganisation ou relatives à l’admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans le délai fixé par l’autorité de contrôle, une astreinte peut être prononcée. Son montant passe de 500 euros à 1 000 euros par jour (art. 63). En complément, les sanctions prononcées en cas de méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles sont augmentées. Elles passent de 1 % à 5 % du chiffre d’affaires (art. 64), avec un maximum de 100 000 euros à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond.

Qui récupère les indus ?

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est investie d’un pouvoir supplémentaire pour récupérer, au niveau national, les indus de fonds publics versés à ESSMS géré au sein d’un groupe de personnes morales placées sous le contrôle d’une même personne morale ou à toute autre personne morale ou physique, qu’elle soit membre de ce groupe ou non, (art. 62, I, 7°). Elle peut en demander le reversement par l’entité qui exerce le contrôle sur cet établissement ou ce service. Idem pour les fonds indûment perçus d’un département ou une métropole – notamment pour l’allocation personnalisée à l’autonomie et les fonds versés aux services d’aide et d’accompagnement à domicile.

La CNSA intervient alors à la demande et pour le compte de ce département ou métropole sur la base d’une convention qui fixe les modalités de son intervention, notamment les conditions de répartition des sommes recouvrées. Ces mesures doivent faciliter les procédures de récupération à l’encontre des groupes de dimension nationale.

Au rapport !

Alors que paraît en ce début d’année, une édition en poche augmentée de 10 chapitres du livre qui a mis le feu aux poudres (Les fossoyeurs de Victor Castanet), le parlement attend pour le 30 juin 2023 un rapport non seulement sur la mise en œuvre des mesures de l’article 62 détaillées ci-dessus, mais aussi et plus particulièrement un bilan sur l’encadrement des activités financières et immobilières des Ehpad « en vue de mieux protéger les petits épargnants » (art. 65).

Une chose est d’ores et déjà assurée, la réglementation ne sera efficace que si les autorités de contrôle sont dotées des moyens d’intervenir à la bonne mesure.

