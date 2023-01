Pap Ndiaye dévoile sa stratégie pour le numérique éducatif

Education

Publié le 30/01/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Après un constat réaliste des écueils du numérique éducatif en France, le ministère de l’Éducation nationale pose un cap ambitieux pour le quinquennat.

Ce n’est pas un hasard si Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale, a choisi la ville de Poitiers pour annoncer sa vision stratégique du numérique pour l’éducation, vendredi 27 janvier 2023. La Vienne, c’est un peu le camp de base du numérique éducatif en France, siège du Centre national d’enseignement à distance (Cned) et du Réseau Canopé, chargé de la formation des enseignants au numérique éducatif. Dans un document de 40 pages, le ministre « pose un cap ». Une vision stratégique en quatre points qui doit guider le numérique éducatif d’ici à la fin du quinquennat :

Renforcer la coopération nationale et locale entre les acteurs de l’éducation.

Développer les compétences numériques des élèves en mettant aussi l’accent sur la citoyenneté numérique et la promotion des métiers du numérique.

Clarifier l’offre d’outils et de ressources numériques pour les enseignants, tout en améliorant leur formation et leur accompagnement.

Transformer les processus de travail du ministère de l’Éducation nationale, pour accroitre ainsi la qualité du service rendu.

Elle est l’aboutissement d’une vaste démarche de concertation avec les collectivités territoriales et les autres acteurs de l’éducation, qui a commencé en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, avec les États généraux du numérique pour l’éducation, suivis en 2021 du Grenelle de l’éducation.

Des constats très décevants

Or le chantier est colossal, au vu des constats peu reluisants que dresse le ministère, d’après tous les travaux menés et les rapports publiés (1) sur le sujet depuis 2020. Insuffisante concertation et coordination entre les acteurs, dont se plaignent d’ailleurs les collectivités locales depuis de nombreuses années ; faibles compétences numériques des élèves français, qui manquent d’esprit critique ; faible usage des ressources numériques par les enseignants qui ne sont que 36% à les utiliser fréquemment en cours, et moins de 20% à prescrire des activités pédagogiques numériques à la maison, d’après l’enquête internationale Talis. Une façon d’admettre des lacunes dans la formation des enseignants.

Une expérience utilisateur dégradée

Or « les outils améliorent les résultats scolaires lorsqu’ils sont en complément de l’enseignement ou soutiennent la collaboration. Inversement, mal maîtrisés, ils peuvent avoir un impact négatif sur les apprentissages », prévient le ministère, qui concède, pour finir, « une expérience utilisateur dégradée » de tous les utilisateurs.

« Les enseignants, les élèves, les familles ou tous les personnels de l’éducation signalent des difficultés dans l’usage des outils numériques proposés par l’écosystème de l’éducation ». Citons, pêle-mêle des « interfaces complexes et hétérogènes », « éloignées des standards », « inégalement accessibles », l’« absence de portabilité des données nécessitant de multiples ressaisies », les « ruptures de connexion entre les outils », les « performances insuffisantes »…

Une offre numérique éclatée

Du point de vue des outils et des ressources numériques, le constat n’est guère reluisant, « avec une offre numérique éclatée entre de multiples portails ou services en ligne opérées par l’Etat, les différents niveaux de collectivités locales, et différents opérateurs publics et privés ».

Que doivent retenir les collectivités territoriales de ce cap fixé par le ministère de l’Éducation nationale pour redresser la barre, elles qui sont chargées d’installer et d’assurer la maintenance des outils numériques qui entrent dans les écoles et les établissements scolaires ?

Vers un « partenariat renouvelé » avec les collectivités

Tout d’abord que l’Etat a la volonté d’aboutir à « une gouvernance efficiente qui structure la coopération des acteurs nationaux et locaux ». Il ne s’agit pas de mettre du numérique partout, mais seulement « là où il est pertinent ». À ce titre, on a pu voir la différence entre la première phase de l’expérimentation des territoires numériques éducatifs (TNE) (la Somme et le Val d’Oise), durant laquelle les collectivités n’avaient pas été associées en amont, et la seconde phase, avec dix nouveaux départements, où cette fois elles ont été impliquées dès le départ, mais ont dû co-financer.

Le ministère entend aboutir à un « partenariat renouvelé » avec toutes les strates de collectivités au niveau national et local. Un partenariat qui tienne compte des évolutions technologiques – solutions hébergées dans le cloud, équipements individuels (smartphone, tablette…), focus sur les Espaces numériques de travail… – mais aussi de la dimension « hors-école » du numérique éducatif.

Définition d’un équipement individuel type

Le ministère entend en effet définir un équipement numérique individuel type pour le collégien et le lycéen, à l’instar de ce qui a été fait en 2021 pour définir un socle numérique de base pour les écoles, collèges et lycées. Les référentiels de l’équipement individuel devraient être publiés pour la rentrée 2024. Reste encore à définir les rôles de chacun et la répartition des financements.

Un tableau de bord numérique partagé

Tout cela ne pourra aboutir sans un réel partage de données entre tous les acteurs. On se souvient des difficultés du ministère à définir les écoles qui devaient bénéficier du démonstrateur TNE faute d’une cartographie fiable des équipements numériques dont elles disposaient déjà.

« Une meilleure connaissance des équipements installés, des ressources utilisées et des formations réalisées permettra par exemple de disposer d’un tableau de bord du numérique éducatif, utile à la fois dans les territoires et au niveau national », prône le ministère qui prévoir de bâtir une première version de ce tableau avec les acteurs volontaires d’ici la rentrée 2023.

Une nouvelle ambition pour la formation des enseignants

La nécessité d’une « formation au numérique ambitieuse » pour les enseignants est également réaffirmée, de même qu’un accompagnement pour « identifier et s’approprier les usages du numérique pertinents dans leur contexte ».

Un PIX spécifique aux enseignants (Pix+ Edu) est actuellement expérimenté. Il s’agira d’un espace en ligne sur lequel les professeurs pourront auto-évaluer leurs compétences numériques professionnelles, identifier les formations adaptées, et se former en ligne.

Le ministère entend également développer une offre de formation conjointe entre personnels de l’éducation nationale et de la collectivité présents dans les établissements.

Logique de plateforme interopérable

Enfin, le ministère ambitionne d’organiser les services numériques éducatifs selon une logique de plateforme interopérable, « pour la rendre plus lisible, accessible et fluide » pour les usagers (professeurs, élèves et parents). L’État assurera un rôle de régulateur des services proposés en imposant des règles de design, d’interopérabilité, de sécurité et de protection des données. La première version de la doctrine technique du numérique pour l’éducation, et de son cadre d’interopérabilité est annoncée pour ce début d’année, 100% des nouveaux services devant la respecter à partir de 2025.

C’est dans ce « cadre structurant » que les acteurs devront « s’accorder sur une vision commune » et « sur des transformation inédites » à mener ensemble, peut-on lire dans le document. De ce point de vue, tout reste à faire.