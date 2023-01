Handicap : « L’accessibilité n’est toujours pas une politique prioritaire pour les collectivités »

Handicap

Publié le 31/01/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Selon la loi "handicap" de 2005, tous les établissement recevant du public devraient être accessibles à toutes les personnes handicapées depuis 2015. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Or les agendas d'accessibilité programée (Ad'Ap) arrivent à échéance dans quelques semaines. La déléguée ministérielle à l'accessibilité, Carole Guechi, fait le point de la situation.

Pouvez-vous rappeler ce que sont les agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap) ?

Les agendas d’accessibilité programmée, il y en a de deux sortes : les Ad’AP ERP (établissements recevant du public) ; les Sd’Ap, schémas directeurs pour les transports ferroviaires d’une part, routiers – urbains et interurbains – d’autre part.

Mais, le dispositif est le même sur le fond, c’est à dire que l’ordonnance de 2014 prévoyait des délais supplémentaires de trois ans en trois ans. Donc pour les petits ERP trois ans en général ; pour les moyens patrimoines six ans. ; et les très gros patrimoines – notamment le ferroviaire et les 3000 gares – neuf ans. La mesure concerne aussi bien le patrimoine public que privé. Les Ad’Ap sont un outil de planification qui permet de dire comment on fait les travaux d’accessibilité et sous quel délai. Il fallait planifier et prévoir ses budgets en fonction.

Globalement, nous sommes en fin de dispositif des Ad’AP et la question pour le gouvernement est de définir une suite soutenable pour conserver une dynamique de mise en accessibilité des ERP.

Quel bilan tirer de ces presque neuf ans ?

Sur la partie ERP, on estime à 2 millions environ le nombre d’établissements en France. Grâce aux chiffres qui remontent des agents instructeurs spécialisés dans l’accessibilité des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), on sait que 940 000 ERP sont dits conformes. Etre conforme signifie différentes choses. Un tiers des 940 000 sont effectivement accessibles. Un tiers a obtenu une dérogation d’accessibilité, c’est-à-dire que les ERP ont fait toutes les démarches et sont légalement déclarés non accessibles. Enfin, un tiers est encore sous Ad’AP. Ce sont généralement des Ad’Ap de 6 ans qui ont pris du retard. Pendant le Covid, l’administration a été tolérante et a considéré, comme l’ordonnance le prévoyait et à, condition de s’être signalé comme auprès d’elle, que la crise sanitaire pouvait être considérée comme une clause de force majeure.

Concernant les Ad’Ap de bâtiments publics de collectivités locales, 80 % des communes de 35 000 habitants et plus qui ont déposé un Ad’AP. Ce qui est très satisfaisant. Un peu moins de la moitié a fini les travaux. L’autre moitié, nous n’avons plus de nouvelles. Cela nous interroge : certains ont déposé des dossiers, puis il ne s’est plus rien passé derrière.

Quelles explications vous sont données ?

J’entends beaucoup de collectivités dire que l’accessibilité coûte cher. Des questions écrites de parlementaires remontent souvent sur ce point. Mais, sur le terrain, nous observons aussi que beaucoup de dossiers techniques sont lacunaires et que la définition des travaux à conduire, les choix techniques à arbitrer… Et, bien sûr, l’évaluation des coûts financiers n’ont pas été affinés et sont restés à l’étape de pré-projet. Je sais bien sûr que toutes les collectivités n’ont pas les mêmes capacités d’ingénierie, cependant si elles peuvent trouver appui et conseil auprès des référents accessibilité en DDT(M) , cette possibilité est rarement utilisée. Ce qui me fait dire que l’accessibilité n’est toujours pas une politique prioritaire pour les collectivités alors même que la loi « Handicap » date de 2005 et qu’aujourd’hui outre les personnes en situation de handicap, c’est la France des seniors souhaitant conserver leur autonomie le plus longtemps possible qui revendiquent cette accessibilité des ERP publics comme privés.

La fin des Ad’Ap étant proche, que prépare le gouvernement ?

Pour le gouvernement, il ne s’agit pas de refaire le dispositif des Ad’Ap et de détendre une fois encore les calendriers pour permettre à tout gestionnaire ou propriétaire d’ERP de mettre son patrimoine en conformité.

En prévision de la conférence nationale du handicap (CNH), prévue au printemps, nous sommes en train d’organiser, ministère par ministère, des groupes de travail pour faire remonter un ensemble de propositions qui seront présentées au président de la République pour arbitrage.

Au ministère de la transition écologique, nous avons donc lancé des réflexions à la fois dans le cadre bâti et dans les transports où la quarantaine de participants, y compris des représentants des collectivités, parlent d’accessibilité physique.

La CNH sera le point d’orgue de cette concertation et sera l’occasion pour le président de présenter la feuille de route politique du quinquennat sachant que, fin 2026, il y aura une deuxième conférence du handicap en forme de bilan avant la fin du mandat. C’est un vrai enjeu pour le Président comme cela nous a été rappelé lors d’un comité de pilotage à l’Elysée en décembre.

Faudra-t-il en passer par des sanctions pour que les choses avancent ?



Aujourd’hui, les associations nous demandent d’appliquer les sanctions qui sont prévues par l’ordonnance de 2014. Jusqu’à présent, l’Etat n’a pas souhaité les mettre en œuvre. Mais, la demande est assez forte à ce sujet.

Je ne sais pas encore quelle suite sera collectivement acceptable par les parties prenantes dans le cadre de la concertation en cours. Les actions attendues de la part de l’Etat ne sont pas les mêmes selon que vous êtes une collectivité qui espère un soutien financier ou une association qui veut l’application stricte des sanctions prévues par la loi.

Il faut que les collectivités aient conscience de cela. Pour les associations et toutes les personnes qu’elles représentent, voient les acteurs économiques ou politiques demander de l’argent ou demander du temps supplémentaire, ce n’est plus entendable.

Une aide financière pourrait-elle être proposée ?

Certaines collectivités demandent de créer un fonds pour l’accessibilité. Des aides financières aux travaux d’accessibilité, il y en a eu au lancement du dispositif Ad’AP. Aujourd’hui, les enveloppes disponibles concernent plutôt la transition énergétique, l’Etat considérant que la mise en conformité en matière d’accessibilité, est déjà un sujet qu’il a pris en charge. La pertinence aujourd’hui d’une nouvelle aide pour inciter à faire de l’accessibilité serait même assez inéquitable vis-à-vis des propriétaires ou gestionnaires d’ERP qui ont fait les travaux sans aide. Cela reviendrait à donner un nouveau coup de pouce à ceux qui n’ont pas respecté la loi…

Pourtant, je le redis, une bonne accessibilité des ERP ne répond pas aux seuls besoins des 12 millions de personnes handicapées. Oui, c’est la cible de la loi de 2005. Mais cela sert aussi à tous, et notamment aux seniors. Nous sommes en pleine transition démographique. La population âgée augmente. Or, chacun d’entre nous avec l’âge perd et perdra en autonomie et en mobilité. La question est bien comment permettre à ces habitants de continuer à vivre dans la Cité malgré l’apparition de déficiences liées à l’âge ?

Certaines collectivités n’ont-elles pas quand même besoin d’aide ?

Pour certaines collectivités, en particulier de taille modeste, se pose la question de l’ingénierie dont elles ne disposent pas toujours en interne. Cependant, il y a des moyens de trouver un appui, notamment via l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Or, dans les faits, l’ ANCT n’est que très peu sollicitée pour fournir l’ingénierie nécessaire à des opérations de mise en accessibilité. C’est aussi rarement pour des travaux d’accessibilité qu’on sollicite la Banque des territoires.

Par ailleurs, à chaque élection municipale et du fait du renouvellement des élus, la maitrise des sujets prend nécessairement du temps et les règles d’accessibilité dans un dossier pour l’aménagement d’une place, la construction d’un centre culturel, d’un gymnase ou d’une école nécessitent de l’expertise. Or il arrive encore que des projets qui passent au vote en conseil municipal soient complétement défaillants sur le volet accessibilité. Les élus doivent aller chercher les compétences où elles se trouvent : dans leurs services techniques et même auprès de leur centre d’action sociale lorsqu’il s’agit par exemple de trouver conseil auprès d’un ergothérapeute pour mieux comprendre les interactions entre l’environnement et la personne vulnérable. Ces services n’ont pas l’habitude de travailler ensemble pourtant en matière d’accessibilité, la co-construction est le meilleur moyen de répondre aux attentes et aux besoins. De la même manière les collectivités ont tout intérêt à créer et travailler main dans la main avec leur commission communale d’accessibilité. Toutes les collectivités n’en ont pas, mais je les encourage à en constituer une ne serait que pour établir un dialogue partenarial avec les associations représentatives qui peuvent y siéger.

Est-ce que cela suffira ?

Sans doute pas car la solution n’est pas une. Sur le fond, les maitres d’ouvrage doivent prendre l’habitude de penser l’accessibilité comme native de chaque projet afin d’en maitriser le coût et d’en simplifier la mise en œuvre. Je vais donner un exemple : dans le cadre des travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment, il est prévu de changer tous les ouvrants. Bien. Mais-a-t-on réfléchi l’accessibilité des ouvrants à cette occasion ? A-t-on par exemple inscrit dans le cahier des charges que les fenêtres achetées et installées auront des poignées accessibles à moins de 130 cm du sol ? Ou encore que la porte d’entrée qui sera bientôt en double vitrage sera équipée d’une ouverture automatique voire que la pression sur la poignée n’excédera pas 50 newton ?

En matière de rénovation, on constate aussi que le saucissonnage des chantiers ne fait pas bon ménage avec l’accessibilité qui se pense avant tout en terme de parcours et de déplacement : aller d’un point A à un point B, en intérieur ou en extérieur, sans rupture. Et je ne compte plus les lettres d’usagers se plaignant de leur commune ou interco parce qu’ayant rénové un arrêt de bus, celle-ci a réduit la largeur du trottoir ou, parce qu’ayant installé des conteneurs à ordures dans le cadre d’un point d’apport volontaire, les ouvrants sont positionnés si haut ou sont si lourd à actionner qu’ils sont inutilisables par une partie des riverains, en particulier les personnes âgées.

Cela me permet de dire que l’accessibilité doit être une façon de penser et de concevoir en soit. C’est sans fin et c’est donc bien une manière d’aborder les dossiers et d’imaginer les projets quel qu’ils soient. J’en veux pour preuve le fait que l’accessibilité aujourd’hui n’est plus limitée au champ du bâtimentaire ou des transports. Elle investit aussi le numérique, la culture, et se niche dans bien d’autres technologies…

Pour finir, si je suis une collectivité en retard, très en retard, sur l’accessibilité mais que je veux m’y mettre. Qu’est-ce que je fais ?

La première chose à faire est de prendre conseil par exemple lors d’un rendez-vous avec le service instructeur accessibilité/cadre bâti à la Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDT.M). La collectivité a le droit de solliciter de l’aide en DDT(M) et y trouvera des experts capables de l’aider à faire le point de la situation de son agenda d’accessibilité programmée ou sur tel dossier d’autorisation de travaux ou de permis de construire. Dans chaque département, un sous-préfet au handicap et à l’inclusion a également été désigné à la demande de la Première ministre. C’est un relai intéressant qui peut être sollicité.

Ensuite, la deuxième chose à faire si les engagements Ad’AP n’ont pas pu être tenus pour cause de crise sanitaire, c’est de faire une demande auprès de la DDT(M) pour faire jouer la clause de force majeure permise par l’ordonnance de 2014. Très peu de collectivités, très peu d’acteurs s’y sont référés pour justifier de retards ou de décalage dans la réalisation de travaux d’accessibilité. C’est un tort. J’encourage tout le monde à déposer un dossier rapidement en DDT(M) pour bénéficier d’un, voire de deux ans de délai supplémentaires pour avoir le temps, de réaliser les travaux, tout en bénéficiant d’une prorogation de l’exonération de poursuites pour défaut d’accessibilité.

Enfin, pour les collectivités qui ont besoin d’accompagnement en ingénierie, il est possible de solliciter l’ANCT au travers des deux programmes qu’elle pilote, « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain ». Car, revitaliser un cœur de ville ou assurer le développement de sa commune passe clairement par une meilleure accessibilité des bâtiments publics, des commerces, de la voirie et de tous les espaces publics et ainsi faciliter le quotidien de chacun.