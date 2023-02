Rennes lance la troisième opération de rénovation de son centre ancien

Sauvegarde du patrimoine, mise en sécurité des immeubles, lutte contre l’insalubrité… Après 243 immeubles traités depuis 2011, Rennes poursuit ses objectifs pour son centre ancien en renforçant les actions sur l’amélioration énergétique du bâti.

Entre 2007 et 2010, le centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) a été confronté à une recrudescence de situations dangereuses voire dramatiques (incendies et risques d’effondrement d’immeubles). En 2008, un rapport a mis en lumière que 40 % des 1 600 immeubles du centre ancien étaient dégradés. Ces immeubles datent en grande partie du XVIe au XVIIIe siècle ou de l’avant-guerre. Deux premières opérations programmées d’amélioration de l’habitat-renouvellement urbain (OPAH-RU) menées en 2011-2016 et 2016-2023 ont permis le traitement de 243 immeubles. Mais le travail est loin d’être terminé et c’est pourquoi la ville ...