Comment IDF Mobilités construit son service de transport à la demande

Île-de-France Mobilités construit en grande couronne une offre de service de transport à la demande adaptée à chaque territoire, mais s’appuyant sur une seule plateforme digitale pour centraliser les réservations des usagers et optimiser leurs trajets.

Déployé sur une quarantaine de territoires franciliens, le service transport à la demande d’Île-de-France Mobilités (IDFM), baptisé « TàD » a permis de transporter en 2022 quelque 390 000 personnes. Considéré comme l’un des plus vastes du monde, ce service de transport partagé de personnes est manifestement une réussite. IDFM vient en effet de renouveler sa confiance au groupement constitué de Padam Mobility, fournisseur de solutions digitales de transport public et Setec ITS, cabinet d’études pour les collectivités locales, spécialisé dans l’ingénierie de la mobilité et des transports urbains. Les deux ...