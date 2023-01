Déchets : les nouvelles filières REP sont à la traîne

Gestion des déchets

Publié le 27/01/2023 • Par Fabienne Nedey • dans : actus experts technique, France

Pour leur 16e édition, les rencontres Amorce / Eco-organismes qui se sont tenues le 24 janvier à Paris avaient du grain à moudre. Le big-bang des filières REP (responsabilité élargie des producteurs) annoncé en 2022 a fait «pschitt» et l’année 2023 s’annonce compliquée.

En 2022, pas moins de quatre nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) devaient se lancer (sport et loisirs, bricolage et jardin, jeux et jouets, bâtiment) et trois filières volontaires devaient intégrer le dispositif (huiles minérales, véhicules hors d’usage, pneus). Avec ce « big bang » des REP en 2022, c’est près de 160 millions de tonnes collectés par le service public de gestion des déchets qui étaient censées bénéficier de financement. Mais comme l’a montré la 16e édition des rencontres Amorce/Eco-organismes le 24 janvier, les promesses ne sont pas tenues.

Absence de sanctions pour les éco-organismes

« Dans un contexte d’explosion du coût de gestion des déchets, de l’ordre de + 10 %, voire jusqu’à + 25 % pour certains territoires, les collectivités n’en ...

