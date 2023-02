L’Afigese créé un référentiel pour évaluer les coûts des piscines municipales

Piscines municipales

Publié le 10/02/2023 • Par Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dans une étude publiée en début d’année 2023, l’Afigese s’est intéressée aux coûts des piscines pour les villes et les intercommunalités. Plutôt que d’apporter des données nationales et d’en évaluer le coût global, son intérêt porte surtout sur la création d’un référentiel standardisé pour mieux appréhender les coûts au cas par cas.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La piscine municipale, « Combien ça coûte ? » s’est interrogée l’Afigese dans sa dernière étude, publiée en janvier 2023, et consacrée aux piscines et centres aquatiques des collectivités locales. La question est aujourd’hui brûlante, dans un contexte marqué notamment par la hausse des coûts de l’énergie, mais elle fut posée en 2021 lors du congrès de l’Afigese à Antibes. L’association travaillant sur les finances des collectivités territoriales avait lancé un chantier pour réfléchir à la création d’un référentiel standardisé. Référentiel aujourd’hui dévoilé et ambitionne de donner aux collectivités un outil pour mieux appréhender les coûts au cas par cas. Franck Gillard, directeur du conseil de ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite