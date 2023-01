L’ESS souhaite une place plus importante dans la politique de la ville

Economie sociale et solidaire

Publié le 27/01/2023 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Lors du séminaire national organisé par le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire et l’Agence nationale de la cohésion des territoires, élus et techniciens ont planché sur la refonte des contrats de ville et l’importance de mieux y intégrer l’ESS, au service des nouveaux enjeux de la transition écologique et sociale.

L’économie sociale et solidaire (ESS) ne veut pas rater le train des nouveaux contrats de ville. Dans la perspective des négociations sur la réécriture des contrats de ville tout au long de 2023, le RTES et l’ ANCT ont organisé cette semaine un séminaire national à Pierrefitte-sur-Seine sur le thème « Politique de la ville et ESS : vers de nouvelles alliances ».

Pour les organisateurs, il s’agissait à la fois de dresser l’état des lieux du secteur et de faire des préconisations, avec comme enjeu supplémentaire l’intégration de la transition écologique dans les quartiers.

Le rôle de l’ESS reconnu par tous

L’ ESS est à la fois plus représentée dans les quartiers que dans les autres territoires, avec de nombreuses associations employeuses de proximité, et aussi souvent plus présente en proportion que les entreprises privées et les services publics.

Pour Benjamin Roger, qui a relayé une étude de l’Observatoire de l’ESS, « l’ESS a un rôle structurant dans la vie des quartiers, non seulement en créant des activités endogènes, mais aussi en contribuant à la cohésion sociale par la participation des habitants ».

Constat identique pour l’agence les Petites rivières qui a présenté son rapport sur la contribution des entreprises de l’ESS à la transition écologique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : « Les acteurs de l’ESS sont un maillon naturel dans les filières de la transition depuis très longtemps. Ils sont d’ailleurs intégrés dans les PAT (projets alimentaires territoriaux) et PCAET (plans climat air énergie territoriaux). On voit que l’ESS crée de la valeur au-delà du territoire en QPV. »

Son rôle est reconnu par tous. Nicolas Le Roux, responsable du pôle « ville créative et productive » de l’ ANRU , confirme : « Sur le terrain, on sait que l’ESS est la locomotive pour les questions qu’on appelle aujourd’hui celles de la transition : recyclage, amélioration des espaces verts, agriculture urbaine, etc. Il faut aider les associations à aller vers de nouveaux secteurs. »

C’est déjà bien entamé, a témoigné Nicole Miquel Belaud, conseillère métropolitaine de Toulouse : « Quartier du Mirail à Toulouse, comme dans les autres QPV, on crée des tiers-lieux, des espaces-coutures à la demande des habitants et des conciergeries solidaires. »

« Les futurs contrats de ville doivent s’appuyer sur les dynamiques de territoire »

La seconde partie du séminaire est passée aux préconisations pour que l’ ESS ne soit pas oubliée des politiques publiques. Comment faire pour que l’ESS soit un passage obligé pour les futurs contrats de ville ? Selon Mohamed Gnabaly, maire de L’Ile-Saint-Denis, « il ne faut plus que l’ESS soit simplement utilisée pour pallier les défaillances publiques. Il faut que l’ESS entre dans le droit commun des territoires ».

Pour les élus présents, cette réécriture doit être l’occasion de changer la philosophie des contrats de ville, en évitant de plaquer des solutions toutes faites. Les participants ont ainsi souhaité la création de lieux ouverts pour les habitants, le renforcement des médiateurs, l’accès au foncier, une meilleure formation des techniciens aux spécificités de l’ESS et bien sûr des financements publics plus pérennes.

Selon Mahel Coppey, vice-présidente de Nantes Métropole et présidente du RTES , « les futurs contrats de ville doivent s’appuyer sur les dynamiques de territoire, propres à chacun d’eux. Il faut partir des spécificités locales et des besoins concrets des habitants ». Ainsi, une régie de quartier ou de territoire conviendra à un QPV , un territoire zéro chômeur à un autre, ou encore un PTCE dans un troisième.

Les propositions issues du séminaire vont être présentées à l’Etat et aux associations d’élus, avant les négociations sur les contrats de ville. « Dans celles-ci, il est important que l’ESS unisse ses forces avec les collectivités locales », a conclu Mahel Coppey.