« Plan eau » : quelles sont les attentes des collectivités ?

Climat-Eau

Publié le 27/01/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, France

Rendez-vous raté pour le plan « eau » du gouvernement qu'il était censé présenté au Carrefour des gestions locales de l’eau (CGLE) ! Si les conclusions de ce premier chantier de la planification écologique n’ont pas été annoncées, on sait cependant que les mesures devraient s’appuyer largement sur les propositions du rapport du Comité national de l’eau (CNE). Rencontre avec deux de ses rédacteurs qui nous détaillent leurs attentes.

C’était le jeudi 26 janvier, à Rennes, que Christophe Béchu, ministre chargé de la Transition écologique, et Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat, devaient venir annoncer le plan « eau », lors du 24e Carrefour des gestions locales de l’eau (CGLE). Mais cette présentation a été reportée de « quelques semaines », a annoncé le ministre dans une vidéo diffusée le mercredi 25 janvier, en ouverture de ce salon. Le monde de l’eau est désormais suspendu à ses annonces, car consultation après consultation (assises de l’eau, Varenne de l’eau), la lassitude gagne du terrain et l’urgence climatique inquiète. Les objectifs sont définis et les moyens de les atteindre sont connus, reste à avoir la volonté politique.

Quelques éléments de ce plan « eau » ont été publiés, le 25, lors ...

