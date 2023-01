Mobilités : comment mettre la pédale douce sur les conflits ?

Aménagement urbain

Publié le 27/01/2023 • Par Olivier Schneid • dans : France

Cycliste ou adepte de la trottinette électrique slalomant sur un trottoir, piéton sur une piste cyclable… Les conflits d’usage se multiplient dans l’espace public à la faveur de l’essor de nouveaux modes de déplacement, qu’ils soient ou non motorisés. Les élus locaux s’accordent à considérer que pacifier la ville impose d’abord une réduction de la place de la voiture, ainsi que l’implantation d’infrastructures sécurisées, donc rassurantes pour les autres types de mobilité.

Aménager l’espace public en ménageant une place à chacun : cette préoccupation que tout élu local assurera partager devient de plus en plus prégnante depuis deux ans en France, en parti­culier dans les collectivités les plus urbaines, en raison du boom du vélo pendant la crise sanitaire. « Le Covid a fait exploser les lignes en bouleversant le rapport de force entre motorisés et non-motorisés », observe ­Etienne ­Leborgne, dont le cabinet Inddigo accompagne des municipalités dans la mise en œuvre de stratégies de mobilités actives. Il entrevoit un « changement de paradigme », et s’en réjouit.

Le revers de ce succès accéléré, ce sont les conflits d’usage engendrés dans un espace public dont un ...