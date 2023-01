Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 21 au 27 janvier sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Energies statiques – Selon le dernier baromètre d’Observ’ER, cité notamment par Libération, la France est toujours en retard dans le déploiement des énergies renouvelables. Le document précise que la France devrait atteindre les 4,4 GW de puissance installée supplémentaires pour l’année 2022 mais ce résultat n’est « clairement pas dans le bon rythme » pour respecter la PPE. Alors que l’écart avec les objectifs fixés continue de se creuser, l’année 2022 a vu l’éolien terrestre « s’essouffler » (20 GW de puissance installée, loin de l’objectif 24,1 GW), tandis que l’accélération du photovoltaïque a été trop tardive (15,8 GW avec un objectif de 20,1 GW pour fin 2023). Parmi les freins au déploiement des ENR, l’Observ’ER et la FNCCR pointent les lourdeurs administratives et réglementaires, la contrainte spatiale et l’acceptabilité des projets par la population [lire aussi notre article].

Hackers lourds – Si les cyberattaques ont légèrement diminué en 2022, les collectivités locales restent toujours très exposées. C’est ce qui ressort du « Panorama de la cybermenace 2022 », consultable sur le site de l’Anssi. Selon l’agence, plus d’un quart des 102 attaques qu’elle a eu à traiter concerne ainsi les collectivités, juste derrière les TPE-PME. Le dernier automne a d’ailleurs été particulièrement virulent, avec une vague de rançongiciels. Pour expliquer pourquoi les collectivités sont ainsi visées, l’Anssi souligne le manque de culture cyber dans les services et le manque de « sécurité adaptée » dans le recours au cloud et dans les opérations externalisées. A noter que l’association Declic a publié une cartographie des cyberattaques ayant touché les organismes publics depuis 2019.

Grand braquet – Dans le prolongement du Plan vélo et mobilités actives lancé en septembre dernier, le gouvernement vient d’annoncer le déblocage de 100 millions d’euros supplémentaires pour financer des projets d’infrastructures cyclables dans le cadre d’un appel à projets ouvert jusqu’au 21 avril. Environnement magazine, qui présente ce nouveau dispositif, souligne que les territoires peu denses et les Outre-mer sont particulièrement ciblés. De plus, les communautés de communes ou d’agglomération les moins urbanisés et disposant d’un schéma directeur cyclable seront aussi soutenus. Au total, 250 millions d’euros seront débloqués en 2023 pour poursuivre le développement d’infrastructures sécurisées.

Force de loi – Un rapport d’information, publié sur le site de l’Assemblée nationale, fait un premier bilan d’application de la loi Climat et résilience. Les deux co-rapporteures ont ainsi passé en revue les différentes mesures en se penchant tout particulièrement sur l’artificialisation et la rénovation énergétique. Si, concernant le premier point, l’adaptation des documents de planification a été bien engagée, le rapport préconise de garantir une « enveloppe minimale d’artificialisation » pour mieux préserver les communes rurales. Pour ce qui est de la rénovation énergétique, le texte souligne la « réforme complexe » du DPE. Enfin, concernant le régime d’aménagement des territoires touchés par le recul du trait de côté, le rapport précise que la moitié des décrets ont été publiés.

Les bruits de Paris – Selon une étude de Bruitparif, citée par Actu.fr, huit Franciliens sur dix sont préoccupés par le bruit dont le désagrément serait le quatrième inconvénient majeur à la vie en Ile-de-France. L’étude précise même que les périodes de confinement lors de la crise sanitaire ont rendu les Franciliens encore plus sensibles au bruit. Parmi les nuisances les plus fortes citées par les personnes interrogées, on retrouve le trafic routier (30%), les voisins (25%), le trafic aérien (7%) et les chantiers (7%). Enfin, l’étude montre aussi que les milieux sociaux moins favorisés souffrent davantage du bruit.

Attention piétons – Développer une vision stratégique, mener à bien son projet, rappeler les grands principes opérationnels… Tel est le but du guide « A pied d’œuvre. Mettre les piétons au cœur de la fabrique des espaces publiques », publié sur le site de l’Ademe. Accompagné de retours d’expérience, ce document vise à revoir les mécanismes d’aménagement pour donner replacer les « piétons au centre des préoccupations des politiques publiques ».

Changer d’air – La 6e Conférence locale de l’air du Plan de protection de l’atmosphère de la vallée de l’Arve a été l’occasion de dresser un bilan de l’année 2022. Comme le souligne Le Dauphiné Libéré, la qualité de l’air s’est (très) légèrement améliorée mais il reste encore beaucoup à faire. Comme nous l’avions annoncé [lire aussi notre article], les pouvoirs publics locaux ont donc annoncé la prolongation du fonds Air-Bois de deux ans, la création d’un nouveau fonds Air-Entreprise et un plan d’accompagnement et de développement de projets de covoiturage.

Et aussi…

Pour empêcher les deux-roues de circuler sur la plateforme du tram, la ville de Nice expérimente un revêtement anti-vélos et trottinettes [Le Parisien] ;

Selon l’Observatoire régional des déchets d’Ile-de-France, la filière DEEE parvient à capter près de la moitié des déchets d’appareils électriques et électroniques [communiqué] ;

Le maire de Toulouse s’est vu confier la coordination d’un groupe de travail sur la mise en place des ZFE [La Dépêche].