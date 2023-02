Contrat de performance énergétique : l’obligation de résultat à l’honneur

Bon moyen de massifier les opérations de rénovation, les contrats de performance énergétique demandent une bonne définition de ses besoins et un certain lâcher-prise pour laisser les entreprises privées définir les moyens de gagner en efficacité.

« C’est l’une des leçons de la crise », lance Pierre de Montlivault, le président de la Fédération des services énergie environnement (Fedene). Si l’on veut limiter les risques d’approvisionnement en gaz et en électricité, si l’on ne veut pas que les factures explosent, « on a besoin d’être beaucoup plus ambitieux sur les économies d’énergie. Et d’être performants sur la durée », estime le président. Associant un maître d’ouvrage décidé à faire des travaux ou à optimiser ses dépenses, et un prestataire qui propose de lui garantir non pas des moyens, mais des ...