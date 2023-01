Piscine-patinoire, un couple plein d’énergie

Equipements sportifs

Publié le 27/01/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Récupérer l’énergie d’un équipement pour en chauffer un autre à proximité? Illustration à Cholet Agglomération (Maine-et-Loire) à travers le couplage piscine-patinoire, semble-t-il générateur d’économies.

Une eau de la piscine à 29-30°C ? Voilà qui paraît presque indécent en ces temps de disette énergétique… « Du coup, j’ai apposé des affichettes dans les cabines de douche pour expliquer aux usagers que nous ne gaspillons pas… », souligne Yann Pesando directeur du Parc Olympique de Méribel (Savoie) et par ailleurs président du Syndicat national des Patinoires (SNP). Et pour cause, ici, l’énergie n’est pas totalement perdue. Elle est en grande partie récupérée grâce à la proximité immédiate de la patinoire.

Comme le souligne l’ Ademe dans un livret technique(1), « cette association piscine – patinoire fait l’objet de plusieurs expérimentations favorables », en France. Outre Méribel, c’est aussi le cas à Poitiers (Vienne) où le chauffage des bassins de la piscine de la Ganterie est assuré par l’équipement thermofrigopompe de la patinoire. Et, pour citer un autre exemple, à Cholet (Maine-et-Loire), au sein du complexe Glisseo articulé autour d’un centre aquatique et d’une patinoire double piste : l’une pour le sportif, l’autre pour le ludique.

Economies en vue

De façon assez schématique, « les calories que nous ôtons de la patinoire servent à chauffer la piscine », illustre Pascal Citeau, directeur technique de Cholet Sports Loisirs, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), créé par la collectivité pour gérer les établissements de loisir et de sport du territoire.

S’il pointe « la bonne isolation des bâtiments », le technicien glisse au passage que « nos élus n’ont pas attendu la crise pour améliorer l’efficience énergétique des bâtiments communautaires ». Le complexe est en effet âgé de 20 ans. Et Pascal Citeau a fait ses calculs : « Si nous n’avions qu’une piscine, nous consommerions environ 10 millions de kWh par an. Grâce à la patinoire, nous sommes à 6 millions et nous espérons encore économiser grâce à notre nouvelle installation, qui date de la fin de l’été 2022 et pour laquelle nous n’avons pas encore de retour. »

L’Agglomération du Choletais a en effet investi 1,4M€ (dont 220 000€ d’aide de l’Etat) pour remplacer le système frigorifique de production de la glace. Exit le fréon appelé à disparaître sous l’effet de la réglementation européenne F-Gas sur les fluides frigorigènes, en cause dans le réchauffement climatique. Le nouveau fluide ? L’ammoniac. « Il présente un intérêt économique et des performances énergétiques plus avantageuses », met en avant la collectivité. Et Pascal Citeau d’ajouter : « Nous pensons encore économiser 15% voire 20% d’énergie supplémentaire grâce à ces travaux. »

Piscines mais pas seulement…

Mais au-delà d’une piscine, « une patinoire peut aussi être adossée à un centre commercial, une résidence hôtelière, un cabinet médical ou un bâtiment public », enchaîne le Choletais. Et de resituer, histoire de ne pas oublier l’objectif : « La priorité d’une patinoire reste de faire de la glace. » Autrement dit, pas de récupérer de la chaleur pour le voisin ! Une façon également de rappeler que les deux équipements doivent être en mesure de fonctionner de façon indépendante.