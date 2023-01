Boucliers tarifaires, amortisseur électricité : l’usine à gaz des aides sur l’énergie

ESMS

Les aides octroyées aux établissements sociaux et médicosociaux pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie apportent certes une bouffée d'oxygène aux structures déjà frappées par l'inflation. Mais dans cette situation inédite, leurs gestionnaires peinent parfois à évaluer les effets de ces mesures, relativement complexes à mettre en œuvre par ailleurs.

Les établissements ont beau avoir droit à des aides pour limiter l’impact sur leurs finances de la hausse des prix de l’énergie, l’application des boucliers tarifaires pour l’électricité et le gaz et de l’amortisseur électricité d’autre part pose parfois problème aux structures. C’est « un gros sujet » du côté de la Fédération des associations de la solidarité, souligne Emmanuel Bougras, responsable de la stratégie. Les adhérents font part de leurs inquiétudes sur le sujet depuis juin dernier.

Dans l’enquête flash sur le sujet que la FAS a menée auprès d’eux à l’automne, deux tiers des structures répondantes estiment que les surcoûts liés aux prix de l’énergie en 2023 auront un impact à court ou moyen terme sur la pérennité de leur fonctionnement. « Certains craignent de devoir rogner sur des actions comme l’aide alimentaire, du travail social et au final sur la qualité des prestations délivrées auprès des personnes en situation de précarité pour pouvoir payer leurs factures d’énergie », poursuit le responsable de la stratégie.

La situation est d’autant plus préoccupante dans ce secteur que plusieurs dispositifs existent (boucliers tarifaires, amortisseur électricité) mais ne se cumulent pas. Cela pose problème aux structures qui assurent des activités qui donnent droit aux uns mais pas à l’autre et vice versa mais ne peuvent pas toucher les deux, explique Nathalie Latour, la directrice générale de la FAS . Selon elle, « certaines structures devront faire le choix de l’un ou de l’autre et avoir ainsi des pans d’activité non protégés ». Aussi, les « adhérents de la FAS font remonter la complexité » des dispositifs disponibles, indique Emmanuel Bougras, et la difficulté d’estimer le niveau de protection offert par des mesures, ce qui a beaucoup compliqué l’établissement de leurs budgets prévisionnels.

Evaluation difficile

Comme dans beaucoup de structures, le contrat de fourniture d’électricité de l’ABEJ solidarité, une association lilloise qui accompagne des personnes en situation d’exclusion, est arrivé à échéance fin 2022. C’est le groupement d’achat dont elle fait partie qui a renégocié le contrat et obtenu un tarif plutôt intéressant (environ 430€ le mégawatt heure en 2023) et qui devrait baisser en 2024, indique Franck Lebrun, directeur adjoint chargé des affaires financières de l’Abej solidarité.

Même si c’est beaucoup moins que les 1178€ le mégawatt heure que l’association a dû payer pendant deux mois pour un nouvel établissement, le temps d’intégrer le nouveau contrat, c’est quand même plus de cinq fois plus que le tarif antérieur (77€). Sur l’électricité, le bouclier devrait avoir un impact d’environ 80€ par mégawatt heure, estime le DAF adjoint. En tablant sur des hivers pas trop rudes, il estime que la facture d’électricité de l’association devrait être en moyenne 2,5 fois plus élevée que les années précédentes (500 000€ au lieu de 200 000€).

S’il y voit à peu près clair en ce qui concerne l’électricité, « c’est plus compliqué d’estimer pour tout ce qui est chaufferie », ajoute-t-il car l’association ne se fournit pas en gaz mais en chaleur venant du gaz mais aussi d’un réseau de chaleur… Les attestations sont transmises au fournisseur qui touchent l’aide et la répercute sous forme d’avoir sur la facture suivante. Difficile dans ces conditions d’évaluer clairement quel seront les montants à payer.

Selon Franc Lebrun, ces dispositifs sont complexes à mettre en œuvre et des tarifs plafonnés auraient été plus simples mais il estime que la facture de chauffage devrait elle aussi, aide comprise, passer de 200 000€ à 500 000€ par an. Des économies sur d’autres postes de dépenses seront nécessaires. « Il y a une grosse part d’incertitude sur des montants importants, résume-t-il. C’est la première fois que nous sommes dans ce type de situation. »

Usine à gaz

La FAS a d’ailleurs écrit à Elisabeth Borne pour demander d’une part que les dispositifs puissent être cumulés par les structures qui exercent des activités ouvrant droit aux deux ou bien que le point de contrôle justifiant le droit à une aide soit le point de livraison de l’énergie et non le seul numéro de Siren de la structure, explique Emmanuel Bougras. Cela permettrait aux grosses structures d’avoir droit à un dispositif sur un point de livraison et à un autre dispositif ailleurs. La fédération souhaite aussi le bouclier gaz, limité aux structures d’hébergement, soit aussi accessible à celles qui mènent des activités d’insertion par le travail, d’aide alimentaire ou d’accueil de jour…

Du côté de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss), Joseph Ezin-Wota, conseiller technique chargé de la tarification de la gestion et de la régulation, observe que les inquiétudes exprimées par les adhérents avant la publication des décrets derniers décrets sur le sujet le 31 décembre sont beaucoup moins nombreuses. « On est encore dans la phase où les gestionnaires envoient les documents », note-t-il. Dans ce secteur aussi des incongruités demeurent, comme le fait que les établissements de la protection de l’enfance ne puissent pas bénéficier de la rétroactivité du bouclier tarifaire prévue pour les autres…