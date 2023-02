Petit à petit, le BIM fait son nid

Depuis le plan pour la transition numérique dans le bâtiment de 2018, le BIM a pris une petite place dans le BTP. Mais il reste encore beaucoup à faire pour démocratiser l’outil numérique et la méthode collaborative qu’il implique.

À l’automne 2020, un hôtel de vingt-six étages ouvre ses portes au cœur de New York. Petite particularité, cet hôtel Mariott n’est pas construit sur le site de construction new yorkais mais de l’autre côté de l’Atlantique, dans une usine polonaise. Chaque étage, mobilier compris, est posé sur le chantier selon les prescriptions de l’usine. « Le hors site change toute la logique du BTP », jugeait Alexandre Patoux, fondateur du bureau d’études Bimly, lors d’une table ronde organisée le 25 octobre 2022 par l’Association des ingénieurs et ingénieurs en chef territoriaux de France (AITF), la ville et la métropole de ...