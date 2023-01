Marché avec reprise des contrats de travail : les obligations du titulaire sortant

Commande publique

Publié le 27/01/2023

Dans un arrêt du 11 janvier, la Cour de Cassation a jugé que le titulaire d’un marché, soumis à un appel d’offres en vue de son renouvellement et dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par l’attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information essentielle à l’élaboration de leurs offres par les candidats et qu’il est seul à connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en concurrence.

Dans cette affaire, l’information concernée recouvrait les évolutions prévues de la masse salariale concernée par l’obligation de reprise du personnel. Une commune avait en effet lancé un appel d’offres pour le renouvellement des marchés de collecte de déchets de plusieurs arrondissements. L’un des lots a été attribué à la société Veolia propreté et à sa filiale, la société Otus. Il faut savoir qu’en raison de certaines particularités de l’activité concernée, les prestations ne devaient débuter que le 22 juin, et que l’entreprise sélectionnée était, lors du transfert du marché, tenue de reprendre les salariés de l’entreprise sortante dans les conditions qui leur étaient applicables au moment de ce changement de titulaire.

Sauf que quelques mois avant le début des prestation, les sociétés sortantes ont négocié et conclu des accords qui ont eu pour effet d’augmenter les salaires, et d’y intégrer des primes et des indemnités avec effet différé. Pour la société Veolia propreté et à sa filiale, la société Otus, les sociétés sortantes avaient mis en œuvre des pratiques déloyales à leur égard, et les ont assignées en réparation.