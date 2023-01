Blâme pour le sapeur-pompier qui critique la gestion de son centre sans respecter la hiérarchie

Discipline

Publié le 27/01/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Jurisprudence, Jurisprudence RH

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Ayant fait l’objet d’un blâme, un sapeur-pompier volontaire a demandé au juge administratif de l’annuler.

En l’occurrence, il s’est vu reproché d’avoir « manqué à ses obligations vis-à-vis de sa hiérarchie ». En effet, l’intéressé a, à deux reprises, adressé des doléances relatives à l’organisation et à la gestion du centre d’incendie et de secours directement au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ou à son directeur départemental, sans s’en référer à son supérieur hiérarchique.

Mais le juge a rejeté sa demande, considérant qu’il s’était ainsi affranchi de la voie hiérarchique, en méconnaissance de son devoir d’obéissance, de l’exigence de discipline et de cohésion qu’implique le fonctionnement d’un tel service. Le fait qu’un de ses courriers constituait une protestation collective dont il n’aurait pas été l’instigateur ne remet pas en cause le caractère fautif de sa démarche.

En outre, le juge a considéré la sanction comme proportionnée : il s’agit d’une sanction peu sévère visant une pratique inadaptée et de plus, l’agent n’a pas tenu compte de la mise en garde qu’il avait reçue.