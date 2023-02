Fin de la CVAE : les élus locaux négocient leurs compensations

Fiscalité

Publié le 17/02/2023

Après avoir négocié avec les associations d'élus une fraction de TVA à la place de la CVAE, le gouvernement s'attaque aux critères de répartition du fonds national d'attractivité économique des territoires contenant la dynamique de TVA. Selon nos informations, il prépare un décret pour février sur la répartition 2023 et a confié une mission sur le sujet à l’inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration.

Quelles seront les compensations pour les collectivités après la disparition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ? C’est l’interrogation de nombreux élus locaux à la suite de la suppression de cet impôt économique étalée sur deux ans dans la loi de finances pour 2023.

Une compensation « socle » d’environ 10 milliards d’euros

Les associations d’élus ont négocié comme part fixe une fraction de TVA qui correspond à la moyenne du produit reçu par les collectivités sur la période 2020-2023 (ou qu’elles auraient dû recevoir pour 2023). Initialement, la compensation n’était prévue que sur trois ans. L’intégration de l’année 2023 (perçue par l’Etat en 2022) permet au global de renchérir le socle de compensation de 300 millions d’euros. Le cabinet de Gabriel Attal estime que 91 % des collectivités seront gagnantes grâce au critère de moyenne quadriennale. Seules celles ayant connu une forte dynamique en 2022 risquent d’être perdantes, précise l’entourage du ministre délégué chargé de l’Action et des comptes publics.

En parallèle, elles vont aussi recevoir 500 millions d’euros supplémentaires dans le fonds vert, portant son montant en autorisation d’engagement à 2 milliards d’euros en 2023 et 150 millions supplémentaires pour les Sdis . Ces sommes ont été ajoutées pour respecter l’engagement de la Première ministre, Elisabeth Borne, de reverser « intégralement » le produit de CVAE qui aurait dû être touché en 2023 par les collectivités. France Urbaine regrette néanmoins que ce solde de 650 millions d’euros, entre l’assiette de compensation et la CVAE que les collectivités auraient touché au titre de 2023, ne soit pas compensé de façon pérenne.

La répartition de la dynamique de TVA encore à négocier

Toutes les modalités de compensation n’ont pas encore été négociées avec le gouvernement. Il reste encore à se mettre d’accord sur la répartition de la dynamique de TVA, qui sera versée au travers du fonds national d’attractivité économique des territoires, dont la création a été actée dans le budget 2023. Au titre de cette année, son montant devrait être de l’ordre de 250 millions d’euros. C’est le chantier principal des associations d’élus en ce début d’année sur le front des finances locales.

Contrairement aux départements, les communes et intercommunalités ont voulu « territorialiser » la répartition de cette croissance de la TVA nationale. « Les collectivités défendent deux objectifs : restaurer le lien entre le développement économique et les territoires pour que les élus locaux continuent à avoir un intéressement lorsqu’ils attirent de nouvelles entreprises et ne pas laisser sur le bord du chemin les collectivités moins dynamiques », explique Claire Delpech, responsable « finances et fiscalité, habitat » à Intercommunalités de France. Concrètement, cette association souhaiterait qu’un tiers du fonds soit équitablement distribué entre tous les bénéficiaires de sorte que les territoires dépourvus de dynamisme économique puissent également voir leur fraction de TVA progresser.

Un décret en préparation pour février

D’après nos informations, l’exécutif prévoit une réponse en deux temps. D’abord, une réponse temporaire à travers un décret pour l’année 2023. Il devrait être publié au « Journal officiel » dès le mois de février pour pouvoir notifier les montants aux collectivités en mars. Ce décret retranscrira les règles de répartition actuelle de la CVAE (article 1586 octies du code général des impôts), c’est-à-dire 1/3 selon les bases de CFE et 2/3 en fonction des effectifs, nous a appris le cabinet de Gabriel Attal.

Dans le même temps, le gouvernement va confier une mission à l’inspection générale des finances et à l’inspection générale de l’administration afin qu’elles étudient les critères possibles de répartition à partir de 2024. Elles devront, entre autres, étudier la déclaration sociale nominative des entreprises pour trouver un substitut à la disparition du formulaire de déclaration des effectifs en même temps que la CVAE. Le gouvernement espère arriver à une solution concertée avec les associations d’élus d’ici à juin.

De nouveaux critères

Les élus locaux mettent sur la table leur propositions. Dans un courrier adressé à Gabriel Attal, Sébastien Martin, le président d’Intercommunalités de France, propose de choisir le critère de l’emploi au lieu de résidence complété par celui des bases foncières.

Plusieurs questions se posent néanmoins pour son intégration : d’une part sa bonne territorialisation et d’autre part la période retenue (il convient en effet de faire attention aux critères trop réactifs lorsque sont retenues des évolutions sur une seule année : une moyenne glissante sur deux années pourrait être privilégiée). Il pourrait également être intéressant d’intégrer l’emploi public, très développé dans certains territoires, au critère d’emploi au lieu de résidence (Courrier de Sébastien Martin).

Sébastien Martin ouvre également le débat à des critères supplémentaires : des statistiques de créations et de défaillances des entreprises, des critères sociodémographiques, des critères fonciers incitant à la non-artificialisation, des critères relatifs à la productivité des territoires…

Mais avant de s’accorder sur les détails techniques, les élus locaux réclament de la transparence sur le montant de CVAE qu’a touché l’Etat pour 2022 et qu’il s’est engagé à reverser en intégralité aux collectivités cette année. « On réclame les données pour chaque intercommunalité pour y voir clair et pour vérifier que l’Etat tient bien ses engagements », insiste Sébastien Miossec, le président délégué d’Intercommunalités de France. Du côté du ministère des Comptes publics, on répond que les chiffres définitifs seront connus mi-février et que l’Etat ne pinaillera pas si la différence est un peu en sa défaveur. Une bonne nouvelle hypothétique pour les collectivités.