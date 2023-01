Services publics

Services publics : 40% des appels téléphoniques n’aboutissent pas

Publié le 26/01/2023 • Par Audrey Chabal • dans : Actu expert santé social, France

© stasnds-adobestock

A l’heure de la dématérialisation massive des services publics, et six ans après une première enquête, le Défenseur des droits et l’Institut National de la Consommation dévoilent les résultats d’une étude sur l’état des services téléphoniques de quatre administrations : la CAF, Pôle Emploi, l’Assurance maladie et l’Assurance retraite. Bilan : 40% des appels n’aboutissent pas.