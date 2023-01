Règles applicables aux baux consentis pour exercer une activité économique

Domaine privé

Publié le 26/01/2023 • Par Auteur associé • dans : Analyses juridiques

Les baux consentis sur le domaine privé immobilier des personnes publiques se voient appliquer principalement les règles issues du droit de l’Union. Un arrêt du 2 décembre 2022 du Conseil d’Etat a pris une position déterminante sur la question de la soumission de ces baux aux procédures de publicité et de mise en concurrence.

Me Marie-Hélène PERO, notaire (78) • Pr Hervé de GAUDEMAR, professeur agrégé des universités et notaire (75) • Me Estelle DEBAUSSART, notaire (75) • Me Virginie DESHAYES, notaire (35) • Me Bernard DELORME, notaire (49) • Me Christophe DUCHANGE, notaire (59) • Me Marc-Henri LOUVEL, notaire (75) • Me Christophe SARDOT, notaire (69) • Mme Samantha RAMUS, Cridon Ouest (44) • Mme Françoise PEYTHIEUX, juriste à la direction des affaires juridiques du Conseil supérieur du notariat (75)