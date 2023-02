Objectif 2030 pour la filière hydrogène

L’association France Hydrogène a publié une étude qui évalue le déploiement de la filière à l’horizon 2030 en fonction des avancées sur le terrain. Elle dresse un état des lieux tout en présentant le potentiel, les besoins et les obstacles de cette source d’énergie.

cet article fait partie du dossier

Une bouffée d'oxygène pour l'hydrogène

Depuis le plan Hydrogène (H2) de 2018, les projets se développent un peu partout en France. Portés par des industriels et les collectivités locales, ceux-ci ont pour ambition de créer des écosystèmes permettant de faire émerger des sites de production et de distribution d’hydrogène décarboné pour des usages propres à chaque territoire. Alors que l’État a débloqué 9 milliards d’euros (7 milliards dans le cadre du plan France Relance, puis 2 milliards supplémentaires dans la stratégie France 2030), la filière a pour objectif de déployer 6,5 GW d’électrolyse d’ici à 2030. Après une première étude qui analysait deux scénarios (un favorable et un très favorable) de déploiement de l’hydrogène en 2021, l’association France Hydrogène vient de publier sa « Trajectoire pour une grande ambition hydrogène à 2030 », qui se veut un ajustement des objectifs au regard du développement de la filière. Avant d’explorer plus avant le document, rappelons que celui-ci présente uniquement les moyens de production d’hydrogène renouvelable ou décarboné.

Hydrogène : projets réalisés

En s’appuyant sur une grande collecte de données (provenant des adhérents de l’association, d’open data, de documents administratifs comme les Sraddet…) et de nombreux entretiens, l’étude présente une cartographie des projets réalisés et en cours avec les capacités de production par région. « L’objectif de la Stratégie nationale hydrogène établi à 6 500 MW d’électrolyse à l’horizon 2030 pourrait être atteint, voire dépassé », se félicite le document. Au moment de sa rédaction, il recensait entre quinze et vingt-cinq projets par région, avec un potentiel de production se rapprochant du scénario le plus favorable, appelé « Ambition+ », soit 1,07 million de tonnes d’hydrogène à 2030. Si plus de 95 % de la production se fait/fera par électrolyse, l’étude souligne aussi qu’une « dizaine de projets d’écosystèmes reposent sur la pyrogazéification de biomasse ».

Dans le détail, les régions Sud (183 000 t/an de capacité de production), Hauts-de-France (161 000 t/an) et Auvergne-Rhône-Alpes (161 000 t/an) sont les plus engagées. France Hydrogène constate aussi que les projets de production se partagent entre les petits (inférieurs à 3 MW équivalents) et les gros (supérieurs à 100 MWeq.). Avec ce constat : « Les projets de taille intermédiaire, malgré leur pertinence en termes de mutualisation des infrastructures et d’effets d’échelle, apparaissent, à ce stade, peu privilégiés ».

Utilité de l’hydrogène dans l’industrie, les mobilités et l’énergie

Après la production, France Hydrogène présente les trois grands usages attendus : l’industrie, les mobilités et l’énergie (pour le stockage notamment). Si le premier reste pertinent et privilégié (le document estime à 815 000 tH2/an son déploiement dans ce secteur d’ici à 2030), les mobilités (230 000 tH2/an d’ici à 2030) et l’énergie (25 000 tH2/an) sont d’autres débouchés grâce, notamment, à l’implication des collectivités, dont « les flottes restent le principal moteur du déploiement », note France Hydrogène. 225 stations de recharge ouvriront d’ici à 2025 avec un minimum d’une dizaine de stations prévues dans chaque région. […] Les projets de mobilités hydrogène pourront représenter 20 % des potentiels de production en France », confirmant ainsi les estimations de 2021. À titre d’exemples, le document cite la quatrième ligne de bus hydrogène inaugurée en France à Auxerre, le projet d’une flotte de bennes à ordures à Dijon ou les autocars régionaux en rétrofit de l’Occitanie.

Autres débouchés attendus : les quatorze rames Regiolis commandées par quatre régions qui pourraient circuler sur des petites lignes ferroviaires non électrifiées à partir de 2025 et la décarbonation des mobilités maritimes et fluviales. Selon le document, « la mise en service de trains régionaux hydrogène s’inscrit pleinement dans un développement territorial ». Trente-quatre lignes ferroviaires ont ainsi été jugées « pertinentes » par l’Ademe et la SNCF pour accueillir des trains hydrogène. Des rames appelées à remplacer les trains diesel aux « usages et performances similaires : autonomie totale de 1 000 km dont 600 km grâce à 184 kg d’hydrogène embarqués et un système de pile à combustible d’environ 300 kW », détaille France Hydrogène.

Coûts importants pour l’hydrogène

Et pourtant, les projets locaux se heurtent encore à des obstacles administratifs ou financiers. Pour massifier la production, la filière peine à monter des projets d’envergure en raison, selon l’étude, de « surcoûts importants, de la multiplicité des partenaires à mobiliser, de la disponibilité du foncier, du manque de visibilité sur l’offre de véhicules, etc. » Résultat, « beaucoup de stations restent dimensionnées pour répondre à des besoins locaux de quelques véhicules. Sur les 225 stations collectées, seulement une vingtaine dépasserait les 1 000 kgH2/jour », regrette l’étude. Et, pour accélérer le déploiement, encore faut-il que le foncier et les ressources nécessaires à la production d’hydrogène restent disponibles.

Car c’est bien là que se situe la première réserve émise par l’étude. En plus des coûts (toujours élevés) et des obstacles réglementaires. Puisque, pour produire de l’hydrogène, la filière française s’appuie essentiellement sur l’électrolyse, les besoins en électricité (issue du nucléaire ou des énergies renouvelables) et en eau sont conséquents. « La production de plus d’un million de tonnes d’hydrogène renouvelable ou bas carbone requiert une énergie primaire techniquement disponible et économiquement abordable », souligne ainsi l’étude. Elle rappelle aussi que, en 2020, RTE prévoyait une consommation d’électricité d’environ 37 TWh en 2035 rien que pour la production d’hydrogène (1). Une estimation réévaluée à plus de 50 TWh par l’étude de France Hydrogène, ce qui représenterait 10 % de la consommation totale d’électricité si cet hydrogène est produit par électrolyse. Si, en l’état actuel des choses, cela ne devrait pas provoquer de tension sur le réseau, l’étude s’inquiète du vieillissement du parc nucléaire et du contexte géopolitique actuel qui fait planer des doutes sur les systèmes de production d’électricité et sur la sécurité d’approvisionnement, sans même parler des coûts fluctuants.

Besoins en eau

Concernant les besoins en eau, l’étude estime qu’« un prélèvement de l’ordre de 20 litres d’eau par kilogramme d’hydrogène produit est nécessaire, dont 9 litres de consommation nette (non rendue directement au milieu prélevé) ». Or, dans un contexte de stress hydrique croissant, France Hydrogène se veut rassurant : « De tels niveaux sont significatifs mais très faibles à l’échelle de la France », d’autant que l’électrolyse ne réclame pas d’eau potable. Pour autant, l’association souligne bien que « le stress hydrique croissant sur le territoire métropolitain doit amener à la prise en compte la plus sérieuse du risque associé d’impact sur la chaîne d’approvisionnement de la production d’hydrogène, en tenant compte des spécificités territoriales et saisonnières ».

En conclusion, l’association se réjouit des récentes avancées et de voir émerger les projets. Mais elle pointe les obstacles à lever et, pour cela, formule des recommandations, dont la première consiste à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et de pérenniser les capacités de production d’électricité bas carbone. Afin d’assurer une production d’hydrogène compétitive. Autre recommandation : faire décoller les projets de taille intermédiaire via un cadre réglementaire incitatif. Et pour ne pas être trop gourmand en énergie primaire, l’étude préconise que les futurs appels à projets laissent plus de place aux « modes de production d’hydrogène par biomasse », de même qu’ils adaptent l’exigence de sécurisation d’usages afin de voir émerger des « projets de stations de dimensionnement supérieur ». Les chantiers, divers et variés, ne manquent donc pas.