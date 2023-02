Une nouvelle génération de stations d’épuration basée sur les microalgues

Assainissement

La station d’épuration imaginée par NXO se base sur la nature et repose sur une symbiose entre microalgues et bactéries. Cette nouvelle filière d’assainissement se veut à énergie positive et n’utilise pas de produits chimiques. Une première.

