Projet de méthanisation : mode d’emploi

Un projet de méthaniseur, dont le permis de construire est de la compétence du maire ou du préfet selon les cas, renvoie à la fois aux réglementations sur l’urbanisme, l’environnement, l’énergie et le sanitaire.

Méthanisation : une filière qui doit mettre les gaz

Par Yves Broussolle

Dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique et de guerre en Ukraine, avec ses conséquences géopolitiques sur les circuits d’approvisionnement des produits énergétiques fossiles, produits pétroliers et gaz naturel, les députés ont adopté le 10 janvier le projet de loi pour l’accélération des énergies renouvelables (ENR). Il vise à accélérer la production des énergies renouvelables, notamment de l’éolien, du photovoltaïque ou encore de la méthanisation. Après le vote du Sénat au mois de novembre, il revient désormais à une commission mixte paritaire, de trouver un compromis.

La méthanisation est un mode de transformation de la matière organique en énergie (biogaz) et fertilisant (digestat). C’est une technologie basée sur la dégradation de la matière organique par des micro-organismes, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Elle peut avoir lieu naturellement dans certains milieux tels que les marais ou peut être mise en œuvre volontairement dans des unités dédiées grâce à un équipement industrie appelé « méthaniseur ». C’est un procédé très utilisé dans l’agriculture, mais également dans le traitement des biodéchets, celui des boues d’épuration urbaines et de certains effluents industriels. Quoi qu’il en soit, la filière biogaz peut être décomposée en trois sous-filières, segmentées selon l’origine et le traitement des déchets : la méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, la méthanisation de boues de stations d’épuration des eaux usées (Step), et la méthanisation de la fraction fermentescible des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).

Un projet de méthanisation renvoie à quatre réglementations distinctes pour lesquelles il convient d’être en conformité : urbanisme, environnement, énergie et sanitaire. Il est conseillé aux porteurs de projet de prendre contact avec les services de l’État le plus en amont possible pour connaître les contraintes réglementaires d’un projet de méthanisation (contraintes générales et spécifiques au territoire) et ainsi de mieux les anticiper.

Urbanisme

En fonction de sa surface, une installation biogaz peut être soumise à déclaration préalable ou à permis de construire. Un projet de méthanisation est soumis à permis de construire si la surface hors œuvre nette est supérieure à 20 m². Si l’énergie produite par l’installation (électricité, gaz, chaleur) est principalement destinée à une utilisation directe par le demandeur, le permis de construire est de la compétence du maire. Dans le cas contraire, il est de la compétence du préfet de département. Quelle que soit la compétence, le permis de construire est à déposer en mairie. En outre, l’implantation d’un tel dispositif se doit d’être compatible avec les règlements d’urbanisme en vigueur (plan d’occupation des sols, plan local d’urbanisme ou règlement national d’urbanisme).

Le type de méthaniseur conditionne la compatibilité du projet avec le règlement d’urbanisme applicable sur la commune, notamment par les destinations et sous-destinations autorisées et interdites dans la zone d’implantation du projet. Il existe deux types de méthaniseurs. Ils sont considérés comme agricoles quand la majorité du capital de la structure est détenue par des exploitants agricoles et que les intrants sont majoritairement agricoles. Ces deux conditions doivent être remplies. Les méthaniseurs sont considérés comme industriels dans les autres cas. Leur destination est « équipements d’intérêt collectif et services publics », sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

Le projet de loi ENR précité prévoit de modifier les dispositions du code de l’urbanisme qui encadrent la construction en dehors des espaces urbanisés d’une commune (en zone agricole, naturelle ou forestière des plans locaux d’urbanisme). Ainsi, le texte prévoit qu’à certaines conditions, une installation de production de méthanisation pourra être considérée comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions du code de l’urbanisme.

Régimes ICPE

Les projets de méthanisation relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et plus précisément de la nomenclature 2781 relative aux installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues de stations d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur le site de production. Une des premières démarches à entamer pour son projet de méthanisation est donc de se conformer à la réglementation ICPE concernant la protection de l’environnement. Cette réglementation définit les obligations à respecter pour l’activité de méthanisation et les équipements nécessaires pour protéger l’environnement. En fonction du tonnage journalier traité, il existe différents régimes d’application (déclaration, enregistrement ou autorisation). Pour chaque régime, un arrêté type est défini au niveau national : il fixe les prescriptions d’implantation, d’analyses, d’études, de conception, d’organisation, d’information et de suivi administratif des installations, avec des précisions sur les substrats et les digestats. Le dossier est à déposer en préfecture du département. Une fois le dossier complet, est délivré selon le régime : un récépissé de déclaration et un arrêté de prescriptions dans le régime relevant de la déclaration, ou un arrêté de refus ou d’autorisation dans le régime relevant de l’enregistrement ou de l’autorisation à la suite de la procédure d’instruction.

Par ailleurs, les installations biogaz peuvent devoir respecter d’autres considérations environnementales : périmètre de protection des captages publics, législation sur l’eau, réglementation sanitaire. Au titre sanitaire, l’installation doit obtenir un agrément dès lors que l’unité de méthanisation utilise des sous-produits animaux, y compris les déjections animales. Le risque sanitaire concerne les maladies animales pouvant se transmettre à d’autres animaux ou aux êtres humains. L’agrément délivré garantit que le mode de fonctionnement de l’unité de méthanisation ne permet pas de disséminer ces maladies.

Production d’électricité

Les installations biogaz de puissance supérieure à 50 MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de puissance inférieure sont réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est nécessaire. Par ailleurs, on peut noter que la production d’électricité dans des installations qui valorisent le biogaz est soutenue dans les conditions fixées par l’arrêté du 19 mai 2011. Les méthaniseurs de plus de 500 kW sont soutenus par appels d’offres tandis que les méthaniseurs de moins de 500 kW sont soutenus par un tarif d’achat de l’électricité garanti pendant vingt ans.

Enfin, on peut rappeler que l’Ademe finance depuis 2007 les projets de méthanisation à travers le fonds déchets. Depuis 2015, une répartition des financements est mise en place entre le fonds déchets et le fonds chaleur. Le fonds déchets finance les équipements de traitement du digestat et les projets de méthanisation avec valorisation du biogaz produit par cogénération. Le fonds chaleur finance les projets de méthanisation avec valorisation directe de chaleur (et les réseaux de chaleur associés) ainsi que les projets d’injection de biométhane dans les réseaux de gaz.

L’aboutissement d’un projet de méthanisation prend entre trois et quatre ans.