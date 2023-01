Cybersécurité : une carte des victimes pour mieux sensibiliser

Cybersécurité

Publié le 27/01/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : actus experts technique, France

Les cyber attaques se multiplient à l'encontre des entités publiques, dont les collectivités locales. Afin de sensibiliser les organismes publics, le réseau national de la mutualisation informatique et numérique, Déclic, a établi une cartographie des victimes des hackers.

Mairie de la Croix-Valmer, juillet 2018. Mairie d’Huez, septembre 2019. Agglomération du Grand Annecy, décembre 2020. Métropole de Montpellier, mars 2021. Communauté de communes Chalosse Tursan, janvier 2023…

Bien qu’elles soient différentes, ces collectivités ont une chose en commun : elles ont toutes subi une cyberattaque ces cinq dernières années.

À l’initiative du réseau national de la mutualisation informatique et numérique, Déclic, il est désormais possible de visualiser les organismes publics victimes d’attaques informatiques, et donc de mesurer l’ampleur du phénomène.

La genèse du projet ? Toujours plus de victimes, sans une réelle prise de conscience. « Nous devons avoir un meilleur moyen de sensibiliser les collectivités, reconnaît Emmanuel Vivé, le président de Déclic. Il faut arrêter d’utiliser des mots trop complexes, car ça fait peur ! »

Face à ce nouveau fléau, le réseau national innove et matérialise sur une seule et même carte tous les organismes publics ayant connu une intrusion dans leur système de sécurité.

Une carte à l’allure de tableau de chasse

Régions, départements, communautés de communes, centres hospitaliers… De plus en plus d’organismes publics sont touchés par des cyberattaques. À la date du 20 janvier 2023, la carte représentait les cyberattaques de 5 régions, 7 départements, 8 métropoles, 23 intercos, 82 communes, 31 centres hospitaliers et 5 Sdis. Toutefois, ces attaques informatiques sont certainement sous-représentées, car la cartographie est alimentée par une revue de presse quotidienne assurée par Déclic et ses 61 structures.

Si cela permet de quantifier l’ampleur de ce phénomène, une telle carte représente aussi, en quelque sorte, le tableau de chasse des hackers. Conscient de cet aspect, Emmanuel Vivé en joue auprès de ses interlocuteurs : « Si un jour, une collectivité ne veut pas devenir un de ces points, il faut a minima faire attention d’avoir un poste de travail à jour, un antivirus, une sauvegarde externalisée. » À terme, il aimerait que cet « outil » devienne « une archive importante ».

Un baptême du feu dans les Hauts-de-France

À peine réalisée, la carte des attaques informatiques a été présentée pour la première fois devant un public. À l’initiative de la région Hauts-de-France, une réunion sur la cybersécurité s’est déroulée, ce mercredi 25 janvier, réunissant une « soixantaine de collectivités, dont principalement des intercos », explique Emmanuel Vivé.

Résultat ? « Dès que je montre la densité de points sur la carte, je remarque une certaine prise de conscience, se réjouit-il. Depuis le temps qu’on dit qu’ils sont concernés, en réalité ça concerne déjà tout le monde. »

Malgré des retours satisfaisants, le président de Déclic déplore que les personnes présentes possèdent déjà des notions cyber, ou ont déjà subit des attaques informatiques. Après un premier échange avec ce nouvel outil de communication, il faut désormais « trouver le bon public cible ».

À la veille de la journée européenne de la protection des données, le 28 janvier, Emmanuel Vivé ne se berce pas d’illusions : la carte sera encore plus garnie à l’avenir.

