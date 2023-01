Le juge présume l’existence d’une discrimination liée à l’engagement syndical d’un agent

Emploi public

Publié le 26/01/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Jurisprudence, Jurisprudence RH

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Promouvable depuis cinq ans au grade de sergent mais jamais inscrit sur la liste d’aptitude pour le recrutement dans ce grade, un sous-officier de sapeur pompier professionnel en a eu assez et a saisi le juge administratif. Selon ses entretiens professionnels, il accomplissait ses fonctions de manière satisfaisante et les rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie quant à son comportement ne sont pas sans lien avec ses activités syndicales.

Après avoir formulé des remerciements lors de la remise de sa médaille des 20 ans de services, l’intéressé a remis en cause la réforme statutaire du corps des sapeurs-pompiers. Or, c’est depuis cette prise de parole que ses évaluations et les rapports avec sa hiérarchie se sont dégradés.

Le défenseur des droits a constaté que la même année, l’intéressé a été affecté d’office à un autre service. Pour sa part, le SDIS n’a apporté aucun élément lié à l’intérêt du service pour justifier le refus de modifier cette affectation.

Pour le juge, ces éléments sont suffisants pour faire présumer une discrimination liée à l’engagement syndical de l’intéressé. En outre, le refus de porter le signe distinctif du SDIS et le port d’une tenue non réglementaire, faits jamais sanctionnés, et le fait que d’autres agents également représentants syndicaux, aient été promus, ne suffisent pas pour écarter cette suspicion de discrimination.