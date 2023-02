Des animaux de compagnie au bureau, c’est au poil !

Qualité de vie au travail

Publié le 03/02/2023 • Par Véronique Duvivier

La présence apaisante de chiens, principalement, contribuerait au bien-être des agents et à une atmosphère de travail plus détendue.

Visiter quelques bureaux, saluer joyeusement les agents rencontrés sur son chemin… quatre après-midi par semaine depuis un an et demi, la routine est immuable pour ­Cannelle, la pinscher nain de ­Catherine ­Magdelaine, gestionnaire des instances à ­Suresnes (1 057 agents, 49 500 hab., Hauts-de-Seine), quand elle arrive avec sa maîtresse à l’hôtel de ville. « C’est l’occasion d’un échange convivial et informel au sein du service avant de tous nous replonger dans nos activités », explique l’agente territoriale.

Depuis trois ans, quelques collectivités permettent de venir travailler avec un animal de compagnie – le plus souvent un chien, même si l’on croise ici ou là une tortue ou des poissons dans leur aquarium. Dans chaque collec­tivité ayant tenté l’expérience, une poignée d’agents bénéficient de la mesure.

Règles strictes

Car si l’intention est de contribuer aux bien-être des agents, les règles pour emmener son animal au bureau n’en sont pas moins strictes. Les services accueillant du public, en lien avec le secteur alimentaire ou sanitaire, et les lieux publics interdits aux animaux en sont exclus. « Il faut ensuite que l’ensemble des agents du service concerné soient d’accord, qu’aucun ne rencontre de problème ­d’allergie ou de phobie. Il suffit d’un seul collègue en désaccord pour refuser d’accueillir un animal. C’est le rôle du chef de service de s’assurer que chaque membre de l’équipe est favorable à la démarche », souligne ­Nabila ­Tigane, cheffe de service à la direction des ressources humaines de ­Suresnes.

A ­Grenoble (3 900 agents, 158 200 hab.), ­Stéphanie ­Ortega observe que même ceux de ses collègues les plus ­incrédules sur l’intérêt de la présence d’un chien au travail trouvent agréable de pouvoir croiser sa femelle berger des ­Shetland, une fois par semaine. « Le service étant sympa, nous n’avions pas besoin de la chienne pour entretenir une bonne ambiance, mais elle m’a permis de créer du lien avec des gens d’autres services à qui je n’aurais pas ­forcément parlé. Sa présence est aussi apaisante pour moi que pour la collègue avec qui je partage le bureau », note cette acheteuse publique.

Diminution du stress

Une plus grande quiétude, pour elle comme pour les autres agents, c’est aussi ce qu’observe ­Céline ­Dominoy, assistante de la maire de La Garennes-Colombe (550 agents, 29 600 hab., Hauts-de-Seine), qui autorise les animaux de compagnie dans ses bâtiments depuis février 2019. « Le chien participe à une atmosphère plus détendue, certains de mes collègues vont le voir lorsqu’ils sont sous tension ou ont une baisse de forme, l’animal soulage et fait redescendre le stress », constate l’agente, qui vient accompagnée de son ­teckel tous les jours.

Même écho auprès de ­Nabila ­Tigane, qui côtoie régulièrement le labrador de l’une de ses collègues. « Je suis convaincue que la présence du chien apaise les conflits. L’attitude verbale et physique des gens change, ils caressent le chien tout en parlant ou se mettent à sa hauteur, ce qui permet de réduire les tensions. C’est quelque chose de difficile à mesurer, mais qui est palpable », assure-t-elle.

Argument de recrutement

De manière pragmatique, la présence de sa chienne contribue également à l’équilibre au travail selon ­Céline ­Dominoy. « Si elle n’était pas là, j’aurais sans doute tendance à manger sur le pouce à midi sans faire de réelle coupure. Là, je prends le temps de la sortir et de me balader », sourit-elle.

Cerise sur le gâteau, l’accueil des animaux de compagnie destiné à améliorer le bien-être des agents devient… un argument de recrutement. « Certains candidats disent postuler car ils ont entendu parler de la démarche », témoigne en effet ­Nabila ­Tigane.

Satisfaction et meilleur engagement au travail Une étude (*) de l’université de Lincoln au Royaume-Uni, publiée en mai 2019, confirme que la présence de son chien (l’enquête ne porte que sur ces animaux) au bureau renforce le bien-être et l’engagement professionnel. Dans cette étude, près de 88 % des employés autorisés à venir travailler avec leur animal ne s’en privaient pas, 60 % le faisaient régulièrement et 28 % parfois. Parmi les bénéfices enregistrés auprès de ceux emmenant souvent leur animal au bureau : une satisfaction au travail plus ­élevée, une plus grande concentration, des intentions de turnover plus faibles, une meilleure qualité de vie au travail ou un plus fort engagement. Ces effets peuvent être directement dus à la présence des animaux ou « résulter d’une qualité de vie au travail perçue. Des études antérieures ont suggéré que la présence d’un chien de compagnie peut réduire à la fois la perception du stress et les réactions physiologiques associées au stress », concluent les auteurs.