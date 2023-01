Le gouvernement évalue ses « réformes prioritaires »

Politiques publiques

Publié le 25/01/2023 • Par Arnaud Garrigues Delphine Gerbeau Hélène Girard Hervé Jouanneau Isabelle Raynaud Laura Fernandez Rodriguez Romain Gaspar • dans : Actu experts finances, Actualité Culture, France

La Première ministre, Elisabeth Borne, a lancé en conseil des ministres de nouveaux chantiers de politiques prioritaires du gouvernement (PPG), mercredi 18 janvier dernier, après avoir présenté le bilan des résultats des réformes prioritaires sur le quinquennat précédent, dont 78% des cibles avaient été atteintes fin 2022. 60 PPG rassemblent désormais près de 150 chantiers dont le gouvernement continuera de rendre compte via un baromètre de l’action publique rénové.

Fin 2022, 78% des cibles qui avaient été fixées en 2020 ont été atteintes, selon le bilan des réformes prioritaires dressé par Elisabeth Borne en conseil des ministres, mercredi 18 janvier dernier. Un bilan qui s’appuie sur le baromètre de l’action publique, lancé en janvier 2021 pour rendre compte de l’avancement de 43 réformes prioritaires au travers de 57 indicateurs.

Désormais, ce sont près de 60 politiques prioritaires du gouvernement recouvrant près de 150 chantiers dont le gouvernement rendra compte via un baromètre refondu, « rénové, plus accessible et orienté sur les services publics », selon les mots du ministre de la Transformation de la fonction publiques, Stanislas Guerini. La Gazette a épluché quelques-uns de ces bilans, en matière de satisfaction des services publics rendus, de handicap, d’économie, de culture, et de mobilités.