Scandale Orpéa : un an après, quel bilan ?

Ehpad

Publié le 25/01/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Alors que le livre 'Les Fossoyeurs' ressort en version augmentée, le ministère a fait un point les mesures prises depuis un an dans les Ehpad.

Un an après sa parution est sorti ce 25 janvier la version augmentée des « Fossoyeurs », livre-enquête de Victor Castanet sur le système du groupe d’Ehpad privé lucratif Orpéa. 10 nouveaux chapitres viennent compléter l’ouvrage sur les coulisses de l’enquête mais aussi sur les semaines qui ont suivi la publication.

« Je pense qu’il y aura un avant et un après » l’ouvrage, a expliqué Victor Castanet sur France Inter. La vigilance des acteurs est plus forte désormais et « surtout, le secteur privé lucratif a pris conscience de la rupture de confiance avec les familles ». Plusieurs plaintes ont été déposées : de la nouvelle direction d’Orpéa contre des dirigeants et des cadres, de ...

