[DATA] BESOIN EN MAIN-D'OEUVRE 5/8

Recrutement : les éducateurs spécialisés manquent à l’appel

Publié le 23/03/2023 • Par Isabelle Raynaud Jérémy Fichaux • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

©Antonioguillem - stock.adobe.com

Chaque année, Pôle emploi établit une enquête sur les besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. « La Gazette » s'est intéressée aux métiers du médicosocial et du social, et revient aujourd'hui sur les projections de recrutements des éducateurs spécialisés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Emploi

Jeunesse

Travail social