Attentats, incendies… soutenir les agents traumatisés est vital

Risques psychosociaux

Publié le 01/02/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Catastrophe naturelle, attentat, prise d’otage, suicide d’un collègue… les potentielles conséquences psychiques de ces évènements sur les agents nécessitent de leur proposer un accompagnement le plus rapidement possible.

Chiffres-clés « Le trouble de stress post-traumatique en santé au travail », publié par l’INRS en 2021, balaie le rôle du médecin du travail dans la prise en charge des troubles psychotraumatiques.

Etre victime ou témoin d’un événement mettant en jeu la vie peut avoir de graves répercus­sions psychiques. D’où l’importance d’une prise en charge immédiate et à moyen terme des agents concernés afin de prévenir l’installation d’un syndrome post-traumatique. Le 18 juin 2013, une crue torrentielle dévaste le village de ­Barèges (10 agents, 157 hab., Hautes-­Pyrénées). La plupart des habitants sont évacués, laissant derrière eux un paysage de désolation. Pour autant, « les agents n’ont pas consulté la psychologue envoyée par la préfecture », se souvient le maire, ­Pascal Arribet, qui ne sait expliquer pourquoi. Des collectivités de taille plus importante ont les moyens de proposer un accompagnement en interne. Pour les autres, il y a toujours la possibilité de se tourner vers son assureur, comme l’a récemment fait Ecully (170 agents, 18 800 hab., métropole de Lyon).

Une ligne dédiée pendant trois mois

Il était environ 17 heures, le 3 janvier, lorsque les forces de l’ordre sont appelées pour des tirs d’armes à feu dans cette commune de la banlieue lyonnaise. La fusillade a eu lieu près d’une école, d’une crèche municipale et de la bibliothèque. « Dès le lendemain, la DRH a pris contact avec nous. Nous avons pu activer dans les vingt-quatre heures une ligne téléphonique de soutien psychol­ogique », rapporte ­Philippe ­Mollière, responsable du département « prévention et gestion du risque » de la Mutuelle nationale territoriale. Accessible du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 h 30, ce numéro dédié sera opérationnel pendant trois mois. « Cette solution répond notamment à un besoin d’anonymat pour des personnes qui ne souhaiteraient pas s’expri­mer en groupe de parole », souligne-t-il.

Chaque agent peut bénéficier de dix entretiens avec un psychologue. Des affichettes et des flyers permettent de communiquer en interne sur le dispositif d’écoute. Créée au printemps 2021, la ligne a depuis été ouverte une douzaine de fois, pour des catastrophes naturelles, mais aussi à la suite du malaise d’un agent qui a été ­évacué par hélicoptère ou encore après une cyberattaque.

Un protocole qui accélère la réaction

Dans une note publiée en décembre 2021, le centre de gestion de la Mayenne rappelle qu’il sera d’autant plus facile de réagir rapidement que des protocoles auront été préalablement « pensés et construits ». Il préconise, prenant comme exemple le décès d’un agent sur son lieu de travail, de ­constituer une cellule de crise qui sera chargée de « recueillir et vérifier les informations factuelles et précises sur l’événement », « d’identifier les person­nes impliquées ou exposées à ses ­répercussions », de déterminer celles qui feront « l’annonce au niveau des collègues et seront des relais vers lesquels vont pouvoir ­converger les échanges et besoins » et de « définir l’organisation des soutiens nécessaires aux collègues ».

La création d’espaces de parole individuels ou en petits groupes quelques jours après l’événement est aussi recommandée et, le cas échéant, la modification des plannings afin de libérer du temps aux personnes ­particulièrement affectées.

Un accompagnement collectif par la psychologue du travail a été proposé [La Teste-de-Buch, Gironde, 650 agents, 26 300 hab.] L’incendie de La Teste-de-Buch a ravagé 7 000 hectares de forêt entre le 12 juillet et le 25 août, contraignant des milliers de personnes à quitter leur logement. Certains agents ont été exposés personnellement à cette catastrophe. D’autres ont géré des ­évacuations. Des aides à domicile ont participé au déplacement de résidents d’un ­Ehpad menacé par les flammes. « Certaines ont vraiment été choquées et ont exprimé le besoin de “débriefer”. Nous avons proposé un ­accompagnement collectif par notre psychologue du travail. Nous avons beaucoup communiqué sur l’écoute qu’elle pouvait apporter », indique ­Mélina ­Leterrier, directrice générale adjointe « ressources » et DRH (notre photo. La psychologue fait partie de la cellule médicostatutaire mise en place en 2021 dans le cadre du plan de prévention de la collectivité, aux côtés de référents RH, du médecin de prévention et de l’assistance sociale du centre communal d’action sociale. Elle assure aussi des permanences le lundi matin. En un an, elle a suivi 25 agents. « Nous avons décidé de doubler son temps de présence dans la collectivité, qui passera de huit à seize heures », annonce la DGA. Contact : Mélina Leterrier, 05.56.22.35.08.