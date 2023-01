L’érosion du littoral, un risque naturel mais aussi juridique

Urbanisme

Publié le 30/01/2023 • Par Lucie Romano • dans : France, Innovations et Territoires

L’érosion du littoral s’accélère avec le changement climatique. La loi « climat et résilience » a prévu des mesures qui tardent à se déployer parce que le sujet est délicat. Dans un décret du 29 avril 2022, 126 communes du littoral ont été listées : elles ont de nouveaux droits et devoirs en matière d’urbanisme. La liste va évoluer prochainement.

Un total de 20 % du littoral français serait soumis à l’érosion, l’enlèvement progressif de sédiments. Ce phénomène ­contraint des communes à revoir l’organisation de leur territoire et à déployer une stratégie de long terme. Amplifié par le changement climatique, il n’est pas ­considéré comme un risque au sens du fonds ­« Barnier », qui indemnise les catastrophes naturelles, mais tel un aléa, jugé prévisible.

L’érosion côtière peut déplacer la limite entre les domaines marin et continental : on parle alors de ­recul du trait de côte. Mais elle peut entraîner d’autres conséquences, par exemple, l’abaissement de la plage. La loi « climat et résilience » d’août 2021 a ouvert la voie à plusieurs mesures d’accompa­gnement des collectivités afin d’adapter de manière durable leurs littoraux.

Deux décrets liés à l’érosion côtière sont parus depuis. Le 1er octobre 2022, un texte a étendu l’infor­mation des acquéreurs et des locataires sur les risques aux nouvelles zones soumises à l’aléa d’érosion côtière : des zones définies à deux horizons temporels (trente et cent ans), qui devront être inscrites dans les plans locaux d’urbanisme et PLU intercommunaux des collectivités du littoral. Auparavant, un décret du 29 avril 2022 a listé des territoires « dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro­sédimentaires entraînant l’érosion du littoral ». Y figurent 126 collectivités. D’autres ont refusé d’y apparaître, ne sachant pas exactement à quoi elles seraient engagées. Ainsi, aucune de ­Corse, du Nord, du Pas-de-­Calais, d’Ille-et-­Vilaine, du Var, du Gard, de ­Mayotte et de La Réunion n’a franchi le pas, tandis que la ­Bretagne, la ­Normandie et la ­Nouvelle-Aquitaine sont bien représentées. La liste doit être actualisée en ce début d’année.

Elaboration d’une carte

Penvénan (2 400 hab.), dans les Côtes-d’­Armor, est l’une de ces 126 communes pilotes. Ses deux villages littoraux sont en première ligne. Et s’ils sont très peu habités, 11 kilomètres de côtes sont concernés, en ­particulier deux bancs de galets qui accueillent de nombreux touristes l’été et se fragilisent. Une cinquantaine d’hectares derrière la plage sont également touchés. « On a été mis d’office sur la liste par les services de l’Etat », explique ­Pierre ­Simon, l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des travaux. La mairie ne s’y est pas opposée.

La commune fait aussi partie des 17 territoires retenus au printemps 2021 par le Cerema et l’Association nationale des élus du littoral (Anel) pour être accompagnés afin de gérer leur littoral en intégrant le changement climatique. Le Cerema lui livrera prochainement « son diagnostic sur l’­évolution du trait de côte de la commune », une première carte qui servira dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H (PLUI qui intègre le programme local de l’habitat) de la communauté d’agglomération ­Lannion-Trégor communauté (57 communes, 99 700 hab.), à laquelle appartient ­Penvénan. Comme cette commune, les territoires pilotes ont jusqu’à avril 2026 pour inscrire dans leur ­document d’urbanisme la cartographie de l’aléa « érosion côtière ». « Quatre ans pour faire aboutir la carte et l’intégrer dans un PLU ou un PLUI, c’est trop peu », note Anne-­Sophie ­Leclère, la déléguée générale de l’­Anel.

Méthode d’évaluation des biens

Cette carte locale d’exposition au ­recul du trait de côte – dont l’érosion est une composante, mais pas la seule – est financée à 80 % par l’Etat. Elle repose sur une méthodologie ­conçue par le ­Cerema et le BRGM, le service géologique national. Ils ont rendu public le 30 octobre 2022 un ­document de recommandations afin d’éclairer les collectivités en la matière et planchent sur une trame de cahier des charges. Un modèle qui sera très utile aux communes pour commander la bonne prestation technique aux bureaux d’études. Le livrable du ­Cerema et du BRGM est attendu pour ce premier trimestre.

Une fois la cartographie intégrée dans leur ­document d’urbanisme, les communes listées dans le décret pourront actionner plusieurs leviers ­rendus possibles par la loi « climat et résilience », tels que des dérogations à la loi « littoral » afin de faciliter la relocalisation d’activités et d’habitats dans des espaces plus éloignés du rivage. Les modalités d’­application de ces mesures ne sont pas arrêtées, par exemple, pour le nouveau bail réel d’adaptation à l’érosion côtière, qui permet qu’un bien puisse être ­occupé ­contre une redevance foncière et avec un mécanisme de résiliation anticipée, selon l’évolution de l’érosion. Ou pour la méthode d’évaluation des biens les plus exposés, corrélée au nouveau droit de préemption des collectivités. La direction nationale d’interventions domaniales n’a pas encore indiqué comment s’appliquerait la décote.

Vers des contentieux avec les propriétaires ?

D’ores et déjà, la déléguée générale de l’­Anel pointe un « risque important de contentieux ». Une ­insécurité juridique qui était l’un des points soulevés dans son recours formé devant le ­Conseil d’Etat avec l’­Association des maires de France, en mai 2022. Le recours, qui n’a pas encore abouti, portait, entre autres, sur le décret listant les 126 collectivités. Les deux associations estimaient qu’elles n’avaient pas eu suffisamment d’information, « ni sur les servitudes d’­inconstructibilité auxquelles elles [seraient] soumises, ni sur le financement futur des mesures ».

« Elles sont entrées dans la liste parce qu’on leur a dit que c’était la seule façon pour elles d’avoir la garantie d’obtenir des financements en vue d’aménager leur littoral », estime ­Anne-Sophie ­Leclère, de l’­Anel. Pourtant, selon elle, une partie non négligeable de ces communes « n’est pas soumise à l’érosion » au sens strict, mais à d’autres facteurs. Or, « si un terrain de ces communes devient inconstructible à cause de l’entrée sur la liste et que le phénomène n’est pas l’érosion, les propriétaires lésés par la décote vont chercher les failles juridiques », projette-t-elle.

­Contacté à ce sujet, le ministère de la Transition écologique n’a pas donné suite. Le BRGM renvoie, lui, à la notice du décret d’avril 2022, qui stipule que les communes ont été identifiées « en tenant compte de la ­particulière vulnérabilité de leur territoire au ­recul du trait de côte », « déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale ».

Au-delà de cet enjeu, un technicien de collectivité témoigne d’autres interrogations d’ordre juridique. Il se questionne notamment sur la manière de ­sécuriser un document d’urbanisme fondé sur des projections à horizon de cent ans. D’­autant plus que la modélisation de l’aléa « érosion » n’est pas en mesure d’anticiper tous les phénomènes imprévisibles liés au changement climatique, dont l’ampleur et la ­fréquence augmentent et qui s’additionneront à l’érosion. « Une tempête est capable de faire ­reculer une plage de trois mètres en un seul épisode », illustre-t-il.

A cette équation s’ajoute une complexité : le financement de l’adaptation du littoral. Ce dossier sensible, déjà ancien, devrait connaître un dénouement dans le courant de l’année. ­Bérangère ­Couillard, la secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, a annoncé l’organisation d’un groupe de travail dédié. Un point central car il n’existe aucun fonds d’indemnisation pour l’aléa « érosion ».

« Les élus ont affaire à un casse-tête » Sophie Panonacle, députée de la 8e circonscription de la Gironde « Mon amendement au projet de loi de finances pour 2023 qui vise à créer une taxe additionnelle sur les droits de mutation pour financer la lutte contre l’érosion du littoral a été voté en séance, mais n’a pas été conservé. Je propose depuis plusieurs années cette solution afin d’éviter à l’Etat d’avoir à indemniser les propriétaires de biens exposés. Elle aurait un impact mineur pour les ­particuliers, environ 10 euros pour un achat de 100 000 euros. Le ministre ­Christophe ­Béchu [*] m’a promis qu’un financement par rapport à l’érosion côtière serait voté dans le cadre de la prochaine loi de finances. Il y a urgence, il faut qu’on accompa­gne les élus qui ont affaire à un casse-tête. » (*) Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires