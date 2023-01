Coopération internationale : vive les échanges réciproques !

Partenariats

Publié le 26/01/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Désormais, les programmes de coopération avec des communes étrangères partenaires se teintent de réciprocité.

En lien avec les archives nationales du ­Burkina ­Faso, le département de l’­Aude (2 200 agents) est entré dans une nouvelle étape à partir de 2011 en développant des projets de coopération décentralisée, notamment avec le ­Liban et la ­Tunisie. Puis, dès 2018, un poste de volontaire en service civique a été créé en ­Tunisie grâce à un financement partagé par la collectivité, l’association ­France Volontaires et la délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères. Une autre mission a été créée au ­Burkina Faso puis, en 2019, s’est posée la question de la réciprocité.

Elle permet d’accueil­lir des jeunes ­Libanais, Tunisiens et ­Burkinabés en service civique au département. « Nous en sommes à la troisième vague d’échanges, avec quatre jeunes par an, relate la vice-présidente chargée de la démocratie, de la jeunesse et de l’action internationale, Valérie ­Dumontet. Ils intègrent des actions centrées sur l’éducation à la citoyenneté mondiale, ils ­accompagnent ces missions et s’impliquent sur les projets de politique “jeunesse” pour que cela puisse nourrir nos coopérations avec ces pays-là, mais pas seulement. »

Incarnation de la lutte contre les discriminations

En effet, depuis cette année, le cadre a évolué afin d’inclure ces jeunes dans le dispositif ­global des services civiques départementaux déployés depuis la crise du ­Covid. Des binômes de jeunes Français et Tunisiens, encadrés par la mission jeunesse, ont été mis en place. Ils restent huit mois au département, puis trois en tandem dans le pays d’accueil.

« Ces échanges nous appor­tent un regard dif­férencié sur la façon dont nous fonctionnons. Ils permettent aussi de sensibiliser les agents à la question de la coopération internationale. Mais, surtout, ces volontaires incarnent nos actions de lutte contre les discriminations et les stéréotypes en ­parlant ­directement aux jeunes du territoire. Il n’y a rien de mieux pour rapprocher les deux mondes ! » assure la responsable.

Dans l’­Aude, l’expérience des jeunes ­Burkinabés autour des contes et de l’oralité a fait évoluer sensiblement la politique de la collectivité sur les questions d’apprentissage de la langue et de la lecture ­destinés aux enfants en situation d’illettrisme.

Cette mise en lien des approches est également activement recherchée dans les échanges organisés par la communauté d’agglomération du sud-est Toulousain. En partenariat avec le ­Sénégal et la ­Guinée, elle accueille deux jeunes chaque année depuis trois ans. Présents sur une mission de neuf mois, ils sont accompagnés d’un agent tuteur.

Insertion dans le tissu économique local

C’est le cas de ­Valérie ­Delaigue, référente de Mamadou-Saïdou ­Diallodu, Sénégalais, cette année. Comme animatrice de la cohésion sociale, du service citoyenneté, d’info jeunes et de prévention, elle met leur culture au service des centres de loisirs et des espaces jeunes sur des thématiques de vivre-ensemble et d’éducation à la citoyenneté. « L’objectif est aussi que, au retour dans leur pays, ils puissent s’insérer dans le tissu économique local et œuvrer au sein de nos communes ­partenaires », confie-t-elle.

Même discours au département de l’­Aude où Valérie ­Dumontet parie sur eux pour être des acteurs d’engagement dans leur pays « et des contacts dans le cadre de nos programmes de coopé­ration ». Une façon pour les collectivités françaises de participer à la formation de futurs acteurs du développement économique et social à l’étranger.