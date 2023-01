Cannabis : le CESE se prononce pour une « légalisation encadrée »

Prévention

Publié le 24/01/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese), instance consultative, s’est prononcé mardi 24 janvier en faveur d’une légalisation encadrée du cannabis.

« Un échec cuisant. » C’est par ces mots que le Conseil économique, social et environnemental (Cese) qualifie dans son dernier avis la politique de prohibition du cannabis récréatif suivie depuis cinquante ans par la France. Alors que de plus en plus d’élus, à droite comme à gauche, réclame la légalisation du cannabis, cette instance consultative composée de membres de la société civile s’est prononcée mardi 24 janvier en faveur d’une « légalisation encadrée du cannabis ».

Cet avis est le fruit des travaux menés par une commission temporaire présidée par Jean-François Naton, conseiller fédéral CGT. Pendant un an, les membres de la commission ont auditionné de nombreuses personnalités et se sont également déplacés sur le terrain, notamment à Marseille (Bouches-du-Rhône) et Toulon (Var). Les ...

