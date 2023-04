Stationnement payant

Les automobilistes peuvent-ils s’opposer à la collecte de leur numéro d’immatriculation ?

Publié le 28/04/2023 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

François Tchunt (Flickr)

Les automobilistes peuvent en principe s'opposer à l’enregistrement de leur numéro d'immatriculation. Cependant la collectivité qui a mis en place le système de collecte de ces numéros peut prévoir d'écarter ce droit d'opposition. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires vient de publier une note d'éclairage juridique à ce sujet. Les collectivités concernées doivent être vigilantes et prendre les mesures qui s’imposent le plus rapidement possible. Précisions de notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.