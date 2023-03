[DATA] BESOIN EN MAIN-D'OEUVRE 3/8

Médicosocial : les aides-soignantes toujours plus recherchées

Publié le 02/03/2023 • Par Isabelle Raynaud Jérémy Fichaux • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

©Kzenon - stock.adobe.com

Chaque année, Pôle emploi établit une enquête sur les besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. « La Gazette » s'est intéressée aux métiers du médicosocial, et revient aujourd'hui sur les projections de recrutements des aides-soignantes, qui font de plus en plus défaut dans les hôpitaux et les Ehpad.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Emploi

Etablissement de santé

Etablissements médico-sociaux