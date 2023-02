Accessibilité : quels sont les risques juridiques en cas de non-respect de la loi ?

Ne pas respecter les règles d’acces­sibilité des bâtiments et équipements publics fait encourir aux collectivités territoriales le risque d’être attaquées en justice et, dans certains cas, d’être poursuivies devant le juge pénal.

Il faut tout d’abord distinguer le cas de la collectivité qui n’a pas respecté les normes d’accessibilité et celui où elle a adopté un Adap mais sans avoir fini les travaux de mise en accessibilité de l’ouvrage.

Dans le premier cas, la collectivité pourrait voir sa responsabilité engagée pour faute et être condamnée à indemniser la victime qui aurait subi un préjudice en raison de la méconnaissance du non-­respect des règles d’accessibilité.

Dans le second cas, il ne pourrait pas être reproché de faute à la collectivité. Néanmoins, le juge serait à même de condamner la collectivité sur le fondement de la responsabilité sans faute. A la victime, alors, de démontrer qu’elle a subi un ­préjudice anormal et spécial. L’Etat a ainsi été condamné dans une affaire où une avocate handicapée avait demandé la réparation des préjudices subis dans l’exercice de ses fonctions en raison de l’insuffisante accessibilité des palais de justice. Attention, le fait d’avoir adopté un Adap ne permet donc pas de s’exonérer de toute responsabilité, il n’y a juste pas reconnaissance par le juge d’une faute commise.

Pour que le risque soit pénalement caractérisé, la discrimination nécessite d’apporter la preuve d’une intention volontaire. C’est ainsi qu’ont été ­reconnus ­coupables de discrimination les exploitants d’un cinéma dont les salles n’étaient pas accessibles aux personnes handicapées, le juge ayant relevé qu’ils avaient refusé des propositions d’aménagement de la part de la municipalité et que l’impossibilité technique de rendre les locaux accessibles n’était pas démontrée. Dans cette affaire, l’absence de mise en accessibilité revêtait un caractère délibéré.

Donner des gages de bonne foi dans la démarche de mise en accessibilité de ses équipements – tels qu’un Adap en cours, le commencement de travaux, des demandes de subventions – est donc de nature à limiter le risque pénal.

Si un administré demande à une collectivité de se conformer aux règles d’accessibilité et que cette dernière répond soit explicitement, soit implicitement par la négative, ce refus peut être contesté, dans un délai de deux mois, devant le juge administratif. Il s’agira alors pour ce dernier d’apprécier si ce refus de l’administration locale est légal ou non. Ce type de recours permet de demander au juge d’enjoindre à celle-ci à se conformer à ses obligations, le cas échéant sous astreinte.

Collecte des données

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 impose aux collectivités de recenser, d’ici à décembre 2023, les données d’accessibilité dans un rayon de 200 mètres autour de chaque arrêt de transport en commun. L’objectif est de permettre aux personnes handicapées de pouvoir prévoir leur parcours et connaître les arrêts où il leur est possible de monter et descendre d’un train ou d’un bus.

Aucune sanction pour non-respect de cette obligation n’est cependant prévue.