Une mise en accessibilité réussie demande un long travail… et des moyens

Handicap

Publié le 02/02/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Dossier Santé Social, France

Si le bilan des Ad'Ap est globalement décevant dans le secteur public, des collectivités n’ont pas attendu la fin des agendas et le risque de sanction pour faire les travaux.

C’est une histoire hélas banale : une collectivité réalise des travaux d’aménagements et les présente fièrement, une fois terminés, aux associations de personnes handicapées pour montrer les progrès. Mais loin des louanges, elle ne reçoit que critiques et démonstrations que « non, le bâtiment ou la rue ne sont toujours pas accessibles ». Cette situation, loin d’être rare, est condamnée et, pourtant, elle se répète depuis des années. A la délégation ministérielle à l’accessibilité, c’est une source constante de requêtes.

Commission communale

Dans toutes les villes où l’accessibilité avance le plus, la participation des personnes concernées est inscrite dans les process en amont des travaux. A Savigny-le-Temple (30 300 hab., Seine-et-Marne), la réalisation des travaux de l’Ad’Ap a été ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite