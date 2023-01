Services publics : la médiation fête ses cinquante ans

Contentieux

Dans un colloque organisé le 23 janvier, la Défenseure des droits a soufflé les cinquante bougies de la médiation. Vecteur d'amélioration des relations entre usagers et administration, la médiation doit encore se rénover pour plus de clarté.

C’est la loi du 3 janvier 1973 qui a institué le médiateur de la République : pour fêter les cinquante années qui se sont écoulées depuis, un colloque était organisé le 23 janvier, présidé par Claire Hédon, la Défenseure des droits.

Clôturé par Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’Etat, et réunissant praticiens de la médiation, chercheurs, représentants de l’administration et d’organismes sociaux mais également acteurs de la justice, ce rendez-vous a permis de dresser un bilan du développement de la médiation, et d’ouvrir des perspectives d’évolution de cette voie de recours.

Pistes d’amélioration

Le Défenseur des droits a succédé au Médiateur de la République avec la loi du 29 mars 2011. Avec ses 550 délégués présents dans plus de 870 points d’accueil, l’institution concerne fortement les collectivités, en témoigne le rapport publié en novembre 2022 intitulé « Dénouer les litiges du quotidien dans les communes : la voie de la médiation ».

Pendant ce colloque, plusieurs voix se sont élevées pour défendre les apports de la médiation. Pour Christian Leyrit, président de l’association des médiateurs des collectivités territoriales, la médiation est un vrai levier d’amélioration de la relation entre l’usager et l’administration. Pour Anne-Claire Grandjean, déléguée du Défenseur des droits, la procédure est pacificatrice même quand elle est défavorable à l’usager, car « la réponse circonstanciée de l’administration permet à l’usager de comprendre ».

Mais des pistes d’amélioration existent bien. Sabine Boussard, professeure de droit public et co-autrice d’une étude de comparaison internationale sur l’état de la médiation pour la Commission européenne de l’efficacité de la justice, reconnait notamment qu’un socle commun des pratiques doit être défini. Amaury Lenoir, délégué national à la médiation pour les juridictions administratives au Conseil d’État, relève quant à lui l’illisibilité des processus : parfois la saisine du médiateur interrompt les délais contentieux, des fois elle les suspend. Il appelle à la définition d’un socle commun de règles.

Appel à l’union

La Défenseure des droit reconnait que bien que la diversité des organisations internes et locales des médiateurs, de cadres juridiques, de modalités de saisines soit une richesse, « elle n’est pas toujours un gage de clarté pour l’usager ». Claire Hédon a alors proposé d’organiser des réunions régulières entre médiateurs publics pour y partager leurs préoccupations communes. « Dès après ce colloque, je solliciterai l’ensemble des médiateurs de service public pour que nous puissions porter ensemble nos préconisations communes relatives à l’amélioration de la relation entre les usagers et l’administration ». En particulier, elle souhaite que les médiateurs soient davantage écoutés par l’Administration : « la médiation ne se contente pas de résoudre les litiges individuels, elle est orientée vers la résorption des causes qui engendrent ces situations ».

Enfin, si la médiation sert à compenser l’imperfection de la garantie concrète des droits des administrés, le vice-président du Conseil d’Etat estime qu’ « il faut tout faire pour qu’elle devienne inutile, même si nous en sommes encore très loin ».