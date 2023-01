Les femmes, l’avenir de la pratique fédérale en banlieue?

Pratique sportive

Publié le 26/01/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

On pratique moins souvent le sport en club dans les communes populaires : dans une fiche dédiée à « la pratique sportive licenciée dans les quartiers prioritaires », l’Observatoire national de la politique de la ville confirme que ce phénomène est stable sur plusieurs années. Mais il affine aussi le regard, fédération par fédération… et genre par genre. Qui voudra, y lira des perspectives pour l’avenir.

Pris par les problématiques de gestion de leurs communes – notamment la flambée des coûts – les élus de communes populaires membres du Conseil national des solutions ont reporté, pour l’instant, leur projet d’événement sur le sport et les banlieues qu’ils voulaient concrétiser en janvier. En attendant, ils trouveront sans doute matière à réflexion dans une fiche sur « La pratique sportive licenciée dans les QPV » que propose l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) dans son rapport 2021, diffusé ce début d’année.

À partir de l’analyse des adresses des licenciés des 107 fédérations, son auteur, Tino Pelé, membre de la mission Enquêtes, données et études statistiques de l’ Injep , observe qu’en 2019, 4% des licenciés sportifs sont domiciliés en quartier prioritaire de la politique de la ville, alors que ces territoires accueillent plus de 8 % de la population française totale. Les femmes, particulièrement, n’y représentent que 3,4 % des licences, contre 4,3 % pour les hommes.

Un déficit chronique

Ce phénomène est connu et les dispositifs de Pass’sport de l’État ou de collectivités cherchent à l’enrayer, particulièrement depuis que les confinements de 2020 ont porté un coup rude à l’activité des clubs.

Mais la « mauvaise nouvelle » que pointe cette fiche de l’ ONPV est que le problème est plus ancien et que la pratique sportive fédérale dans les quartiers populaires reste stable depuis plusieurs années, malgré les initiatives publiques et associatives : en France métropolitaine, elle est de 3,7 % en 2019, contre 3,9 % en 2014. Le taux ne dépasse légèrement les 4% qu’en 2015 et 2016.

Peut-être la convention triennale signée en 2013 entre le ministère des Sports et celui de la ville a-t-elle là porté ses fruits, mais ses effets ont été de courte durée. Dans les Départements et Régions d’outre-mer (Drom, hors Mayotte), même baisse : de 15,5 % en 2016 et même presque 16% en 2017, la pratique licenciée descend à 14,5 % en 2019. Un taux, là encore, absolument pas corrélé aux 19,1% que représentent les habitants de QPV dans la population totale des Drom.

Pour ce qui concerne les disciplines, la Fédération française de football (FFF) est, de loin, la première du top 10 de celles qui comptent le plus de licenciés en QPV. Qui plus est, avec 26,7% des licences délivrées dans ces quartiers, elle y est deux fois plus représentée que sur le reste du territoire.

Cependant, même si c’est dans une moindre mesure, les unions sportives scolaires (multisports) distribuent elles aussi dans les QPV plus de licences qu’ailleurs, tout comme les fédérations de judo, de basket-ball, de natation ou encore de karaté. « À l’inverse, note Tino Pelé, certains sports sont moins pratiqués en club dans les quartiers prioritaires. C’est le cas du tennis qui représente 2,9 % des licences délivrées contre 6,2 % au niveau national. »

Le handball et le tennis gagnent des licenciées

Mais le palmarès est presque inversé lorsque l’auteur observe la part des licences féminines : avec seulement 7,2% de femmes dans ses membres (encore moins qu’au plan national), la FFF fait figure de très mauvais élève.

A contrario, certaines fédérations « échappent au constat » d’une faible pratique des habitantes de banlieues, remarque-t-il, « et sont plus féminisées en quartiers prioritaires qu’au niveau national ». C’est le cas de la Fédération française de handball (46,4 % contre 36,7 %) et de celle de tennis (36,6 % contre 29,4 %). Celles-ci « ont connu une importante féminisation en QPV entre 2015 et 2019, assure Tino Pelé, avec une augmentation du taux de licences féminines respective de 10,6 et 7,5 points de pourcentage ».

Quant aux fédérations scolaires, elles sont aussi égalitaires qu’ailleurs, avec plus ou moins 50% de licences délivrées à des filles. Quant à celle de gymnastique – qui devient la dixième fédération délivrant le plus de licences en QPV -, elle est encore plus féminisée sur ces territoires qu’ailleurs (près de 86% contre près de 83% ailleurs en France).