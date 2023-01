Transports en commun

Ile-de-France : cherche nouveaux financements pour nouvelles lignes

Publié le 24/01/2023 • Par Fabienne Nedey • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

Xavier Testelin/Divergence

Le 23 janvier, des assises co-organisées par Ile-de-France Mobilités et la préfecture d’Ile-de-France ont exposé les pistes et engagé sans tabou le débat entre parties prenantes. L’objectif : faire émerger très vite un pacte de financement durable des transports en commun franciliens pour 2024-2030, afin d'intégrer les nouvelles lignes et les besoins de transports lors des Jeux olympiques de 2024.

