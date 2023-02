L’inspecteur de salubrité publique lutte contre l’habitat indigne

Les inspecteurs de salubrité publique des collectivités locales luttent contre l’habitat indigne. Statuant entre indécence et habitat insalubre, ils appuient le maire ou le préfet dans des procédures longues et très encadrées.

Les inspecteurs de salubrité publique (ISP), souvent techniciens territoriaux de catégorie B, seraient environ 500 en France, au sein de 208 services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) historiques (1) et d’une cinquantaine de services nouvelle version (2). Ils contrôlent l’hygiène alimentaire des commerces de bouche, la qualité de l’air et de l’eau, gèrent les débits de boissons d’alcool ou la lutte contre les nuisibles… Mais à 80 % de leur temps, leur mission, qui nous intéresse ici, est de lutter contre l’habitat indigne.

Agir sur plainte

Il n’y a pas de formation initiale dédiée. Certains ISP ont fait l’École des hautes ...