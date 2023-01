7 conseils pour lancer son atlas de la biodiversité communale

La COP15 vient de fixer les nouveaux objectifs mondiaux de protection de la biodiversité. Pour les respecter à l’échelle de son territoire, encore faut-il connaître cette biodiversité locale. L’inventaire des connaissances disponibles est le préalable au diagnostic qui permettra d’identifier les enjeux locaux et d’adapter les projets d’urbanisme et les documents les régulant.

1. Inventorier les connaissances

Le guide de l’Office français de la biodiversité (OFB), consacré aux atlas de la biodiversité communale (ABC), conseille de commencer par étudier les différents schémas de planification et les documents d’urbanisme, ceux directement liés à la biodiversité, bien sûr, ainsi que les données naturalistes de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) et des plateformes régionales du Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel (SINP), atlas de répartition des espèces, etc. Il convient également de rechercher les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique ...