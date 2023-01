Culture

Publié le 26/01/2023 • Par Clément Le Foll • dans : France, Innovations et Territoires

L’artiste local Jeremi Ca s’est associé à des élèves, parents, enseignants et habitants pour dessiner deux fresques sur l’école.

Chiffres-clés Budget : 6 500 € consacrés au projet, soit environ un quart du budget annuel dédié à l’action culturelle.





[Lanvallay (Côtes-d’Armor) 4 200 hab.] Visages cachés derrière des masques, deux enfants appliquent avec minutie la bombe de peinture rouge à l’endroit souhaité. En haut d’une petite échelle, une habitante de Lanvallay tapisse, elle, du vert. Casquette vissée sur la tête, Jérémy Caillé, aussi connu sous son nom d’artiste Jeremi Ca, en retrait de quelques mètres, observe le travail effectué.

Sous le soleil de juillet, petits et grands participaient à la réalisation d’une fresque sur la façade de l’école maternelle La Farandole. Ce projet d’art participatif n’est pas le premier du genre. En 2021, les élèves de l’école et les adolescents du local jeune ont contribué à une peinture similaire sur le mur de la cantine de l’établissement.

Feutres, bombes, rubans

Cette idée de faire de l’art un vecteur de participation citoyenne est née de la rencontre entre l’artiste local ­Jeremi Ca, président de l’association ­Couleurs, qui multiplie les créations associant professionnels et citoyens, et Alain Vadepied, adjoint au maire, chargé de la vie associative, culturelle et du vivre-ensemble. « J’ai proposé à Jérémy d’intervenir sur la commune. Nous avons échangé et tout s’est vite enchaîné », se rappelle Alain Vadepied.

Une fois le mur de la cantine de La ­Farandole sélectionné comme toile de fond, Jérémy dévoile les coulisses de son travail et ses techniques de peinture aux enfants de l’école maternelle, primaire et aux adolescents du local jeune, qui s’impliquent dans la réalisation de l’œuvre. « Les élèves se sont familiarisés avec les feutres, les bombes de peinture, les rubans », raconte Sabine ­Guérin, enseignante.

Face au succès de cette première, une seconde phase est initiée en 2022. Cette fois-ci, ­Jeremi Ca et les habitants volontaires s’attaquent à la façade de l’école La Farandole. Le mur étant plus haut, donc inaccessible aux enfants, ce sont les parents d’élèves, adolescents et autres passants qui se succèdent pour manier la quarantaine de bombes de peinture indispensables à la naissance de la fresque.

« C’était encore plus engageant, nous y allions le samedi et, comme l’école est implantée dans un lieu de passage, ça a attisé la curiosité, notamment des personnes âgées qui restaient parfois plusieurs heures pour suivre l’avancée du travail et discuter », se souvient Sabine Guérin.

Valeurs de respect

Une initiative à laquelle la ville a alloué 6 500 euros, environ un quart du budget annuel consacré à l’action culturelle, et qui a convaincu élus et artistes. « On a toujours peur que le public soit réticent, mais on a tous un côté créatif. Ce projet a rapproché les gens, tout en véhi­culant des valeurs de respect. Cela me conforte dans mon choix de porter ces initiatives », confie Jeremi Ca.

Une fresque à ciel ouvert qui appelle d’autres projets. Mairie et artistes réfléchissent à mettre à disposition un mur sur lequel les peintures parti­cipatives se succéderaient à intervalle régulier. Le 14 janvier, l’association Couleurs a donné rendez-vous aux citoyens au stade de football pour réfléchir à cette approche.

Contacts : association Couleurs, 06.86.23.93.12, jeremica@gmx.fr – mairie, 02.96.39.15.06, contact@mairie-lanvallay.com