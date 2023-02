Les Safer « pour des projets à enjeux environnementaux »

Partenaires des collectivités dans la mise en place de leur politique d’aménagement, les Safer proposent des solutions pour respecter les équilibres agricoles, économiques et environnementaux des territoires, explique Nicolas Agresti, directeur départemental Safer de l’Isère.

En quoi les Safer sont-elles utiles aux collectivités ?

Sous tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ont une mission d’intérêt général et une gouvernance partagée entre la profession agricole et les ...