Une démarche innovante pour protéger la ressource en eau

Le 23 janvier, des assises co-organisées par Ile-de-France Mobilités et la préfecture d’Ile-de-France ont exposé les pistes et engagé sans tabou le débat entre parties prenantes. L’objectif : faire émerger très vite un pacte de financement durable des ...

L’autoconsommation collective donne du sens aux projets d’énergie renouvelable. Les collectivités portent environ 60 % des opérations et les syndicats d’énergie ont un rôle à jouer pour proposer des offres à leurs adhérents. Plusieurs options s’ouvrent ...

Le think tank TDIE vient de publier une étude qui rappelle les difficultés du secteur des transports à remplir ses objectifs climatiques, et qui propose de faire de la mobilité un bien commun. Cette transformation passerait par un nouveau cadre et une ...