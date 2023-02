« La pollution chimique invisible de nos achats peut avoir des impacts sur la santé des bébés »

Anne Lafourcade

Publié le 03/02/2023

Ingénieure chimiste, Anne Lafourcade travaille avec l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine sur le projet « Recocrèches » visant à réduire l’exposition des enfants aux substances polluantes dans les crèches.

Quelles sont les substances les plus dangereuses dans les crèches ?

Les substances les plus problématiques sont les phtalates, les bisphénols, les retardateurs de flamme ou les composés perfluorés. Beaucoup sont des perturbateurs endocriniens potentiels. Tous nos achats du quotidien et la façon dont on administre un établissement public sont source de pollution diffuse et invisible qui peut avoir des impacts sanitaires importants immédiats, mais aussi sur la santé future des bébés.

Traquer cette pollution est-il facile ?

Certaines catégories de produits bénéficient d’une réglementation précise, de labels exigeants et donc, d’une offre mature. C’est le cas des détergents, savons, produits lavants, etc. Par contre, les articles en dur, comme les jouets, les meubles et articles de puéri­culture sont couverts par le règlement Reach et des directives sectorielles, qui ne sont pas parfaites en ce qui concerne le risque chimique.

Sur ce segment, l’acheteur est obligé de faire des hypothèses de composition parce que les fournisseurs ne sont pas tenus de donner cette information.

Qu’est-ce que l’acheteur peut exiger de son fournisseur ?

Sur le premier segment, l’acheteur peut exiger l’absence de certaines substances.

Sur le second, où la réglementation est défavorable, il peut poser des questions et être plus inquisiteur, sans pour autant demander des clauses ­inapplicables et se retrouver avec un marché infructueux. Si tous se mettent à demander ces informations, je pense que le marché va s’autoréguler et devenir un peu plus exigeant.

Mais comment acheter des jouets plus sûrs dès aujourd’hui ?

On peut au moins s’inquiéter de la présence de substances dites « extrêmement préoccupantes » en demandant au fournisseur un certificat qui atteste de leur absence. Des stratégies d’évitement sont également possibles : ne pas surcharger d’objets les pièces peu aérées, jeter les jouets les plus anciens, passer un peu plus de temps dehors…

Le principe d’égalité de traitement des candidatures contraint-il ici les acheteurs ?

Non, la base est de ne pas tout miser sur les prix et d’introduire des bons points pour la qualité. Mais cela nécessite beaucoup de temps et de contrôle pour les acheteurs.

Cela est-il compatible avec les objectifs de réemploi de la loi « Agec » ?

Je suis très inquiète de cette loi. On sous-estime les problèmes liés aux achats de seconde main : un plastique toxique réutilisé reste bien un plastique toxique. Sur ce sujet, nous sommes un peu coincés…