Ethique publique : « Une sorte de baronnie locale reste en place »

[Entretien] Transparence de la vie publique

Publié le 30/01/2023 • Par Martin Delacoux • dans : Actu juridique, France

Aurore Granero est maître de conférences en droit public à l’université de Bourgogne-Franche-Comté et membre de l’observatoire de l’éthique publique fondé il y a cinq ans. Elle milite pour le progrès de la transparence et de la déontologie dans la sphère locale. Et a répondu aux questions de « La Gazette ».

Comme nombre d’universitaires, Aurore Granero a de multiples casquettes : maître de conférences en droit public à l’université de Bourgogne – Franche-Comté, elle est aussi membre de l’observatoire de l’éthique publique fondé il y a cinq ans par René Dosière, ancien député socialiste. Depuis sa création, le think tank, qui « entend rassembler des acteurs publics et des chercheurs afin de contribuer aux progrès de la transparence et de la déontologie », multiplie conseils et propositions pour apporter sa pierre à l’édifice. Et le chantier est de taille : il suffit de se replonger dans l’actualité de ces dernières semaines, où plusieurs anciens membres du gouvernement du premier quinquennat d’Emmanuel Macron ont été embauchés dans le privé, déclenchant polémique sur polémique et, pour la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, des avis d’incompatibilité ou émis « avec réserves ».

Les politiques locaux ne sont pour leur part pas en reste puisque la reconversion dans le privé de Jean Rottner, ex-président de la région Grand Est, a été très critiquée, tandis que les époux Balkany ont été condamnés pour fraude fiscale.

Loin de tomber dans le « tous pourris », Aurore Granero pointe autant les efforts en matière de transparence dans les collectivités locales, sa spécialité, que les manquements. « En matière de transparence, on partait de loin », lance ainsi la chercheuse. C’est pourtant, selon elle, la condition sine qua non pour améliorer la confiance des citoyens envers les politiques, et ce à n’importe quel échelon.

La vie politique locale est-elle la grande oubliée de l’exigence de transparence et d’éthique, comme le dit Laurianne Rossi, vice-présidente de l’observatoire de l’éthique publique ?

Au départ, il est vrai que les lois « transparence », qui s’appliquaient aux niveaux national et local, ont surtout été mises en place au niveau national. A l’échelon local, il a toujours existé une certaine forme de tolérance vis-à-vis de petits arrangements. La politique locale a aussi cette particularité de disposer d’un renouvellement moins important qu’au niveau national. Il n’y a qu’à observer la place des femmes, par exemple : elles sont toujours peu nombreuses à occuper des postes à responsabilité. Une sorte de baronnie locale reste en place. Certains élus se disent qu’ils n’ont donc pas de comptes à rendre, puisqu’ils sont réélus à chaque élection.

Mais on voit tout de même que le processus déontologique avance. J’ai récemment échangé avec plusieurs élus et ils m’interrogent beaucoup sur l’éthique et la déonto­logie, notamment sur le référent déontologue.

On peut aussi comprendre les élus qui sont un peu perdus devant la multi­plication des règles. Il devient nécessaire de mettre en place, pour eux, des formations obligatoires en matière de déontologie et de probité. Bien sûr, il y a cette obligation de lire la charte de l’élu local lors de l’installation du premier conseil municipal, mais il faudrait aller plus loin et voir ce que cela implique d’effectuer un mandat en toute impartialité, diligence et probité. Puis analyser comment les élus locaux pourraient mettre cela en place concrètement dans la collectivité.

Plus globalement, le « choc de confiance » pour la vie publique que François Bayrou appelait de ses vœux lorsqu’il était garde des Sceaux a-t-il eu lieu ?

Je pense qu’il y a effectivement eu un grand chamboulement, surtout avec les lois de 2013. Cela a été constaté sur le plan institutionnel avec la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, même si elle exerce son mandat dans des conditions matérielles un peu déplorables. Mais j’ai encore des doutes sur l’acculturation des élus locaux à la déontologie. D’abord, parce que leur priorité est l’action, comment boucler le budget, etc. Le manque d’information persiste. Surtout, la déontologie a connu un développement erratique au sein des collectivités. Certaines sont très avancées, elles ont adopté des chartes éthiques sans obligation légale. D’autres ont encore du mal avec l’open data, une obligation depuis 2015, avec les déclarations d’intérêts…

Ces différences ne sont pas toujours liées à la taille de la collectivité. L’impulsion politique demeure nécessaire pour faire bouger les choses.

Est-ce qu’un rééquilibrage des indemnités des élus pourrait être un levier pour changer le fonctionnement de la démocratie locale ?

Les indemnités doivent être plus transparentes, plus lisibles, mieux réparties en fonction des tâches et des responsabilités. Il est difficile de comprendre qu’un président de conseil régional touche la même chose qu’un président de conseil départemental alors que les régions sont plus grandes et que leurs compétences ont été très fortement rehaussées depuis 2015. Il y a aussi la grande oubliée qui est l’intercommunalité. Pourtant, l’action publique locale se joue de plus en plus à ce niveau-là.

Revoir ces indemnités permettrait aux citoyens de ne pas avoir à creuser pour savoir combien touche un élu. Aujourd’hui, l’opacité peut mener à des fantasmes. Un citoyen est à même de croire que son maire touche 3 000 euros par mois alors qu’il en touche 700 ou, au contraire, ne pas savoir que le cumul des mandats le fait émarger à 8 730 euros par mois – le plafond légal –, ce qui est énorme.

On parle souvent de déontologie aux élus en leur disant : attention, il existe un risque pénal si vous ne respectez pas ces règles. Est-ce une bonne approche ?

On a trop tendance, je pense, à relier les obligations déontologiques aux risques pénaux. Cette approche est dépassée. Oui, les risques sont de plus en plus importants, oui il est possible d’avoir une amende ou une peine de prison. Je pense que les élus l’ont bien compris depuis le temps qu’on le leur répète. Mais cette manière de présenter les choses ne permet pas de faire comprendre la philosophie attachée à la déontologie, à l’éthique et à la probité. Derrière ces notions, il n’y a pas seulement un respect des règles ni une manière de se prémunir des risques : c’est avant tout un outil qui permet d’améliorer le fonctionnement de la collectivité. Cela doit pousser les élus à écouter davantage leur opposition, à rendre des comptes aux citoyens, à faire preuve de ­transparence également.

Dans ces débats, le terme de « transparence » est d’ailleurs un peu tombé dans l’oubli alors qu’il est à la base des lois de 2013. Aujourd’hui, on parle davantage de déontologie ou d’éthique. Mais les citoyens réclament plutôt de la transparence. Ils veulent être mieux informés et savoir comment et pourquoi les décisions se prennent réellement…

C’est seulement quand les élus auront compris cela et lorsqu’ils seront passés d’une vision punitive de la déontologie, de l’éthique et de la transparence à une vision positive, que nous pourrons dire que ces idées sont entrées dans les mœurs.

Cet article est en relation avec le dossier